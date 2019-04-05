Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Итоги 4 апреля: 100% протоколов, условия дебатов Зеленского vs Порошенко, "Ольха-М"
Итоги 4 апреля: 100% протоколов, условия дебатов Зеленского vs Порошенко, "Ольха-М"
Порошенко призвал Зеленского "быть мужиком" и выйти на дебаты
Порошенко призвал Зеленского "быть мужиком" и выйти на дебаты
Спарринг-партнер Усика - о переходе украинца в хэвивейт
Спарринг-партнер Усика - о переходе украинца в хэвивейт
Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день
Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день

Знаменательные события в истории: 5 апреля 2019 года

Знаменательные события в истории: 5 апреля 2019 года
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 5 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день супа.  

Великий (Чистый) четверг.

История:

1710 - Филипп Орлик в городе Бендеры подписал "Устав Войска Запорожского".

1792 - Джордж Вашингтон применил первое президентское вето в истории США.

1814 - после отказа генералов вести армию на занятый войсками союзников - России, Пруссии, Австрии и Великобритании - Париж французский император Наполеон I отрёкся от престола, однако отречение не было принято союзным командованием.

1815 - началось извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Индонезии, продолжавшееся неделю. Одно из крупнейших извержений вулканов в истории человечества (объем лавы и пепла достиг 180 кубических километров). Погибло 92000 человек.

1895 - Оскар Уайльд проиграл в суде дело по обвинению в клевете маркиза Куинсберри, который обвинил писателя в гомосексуальности.

1896 - в Афинах начались первые современные Олимпийские игры (6-15 апреля). Первым олимпийским чемпионом в этот день стал американский прыгун тройным Джеймс Конноли с результатом 13,71 м.

1955 - Уинстон Черчилль ушёл в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

1961 - президент США Кеннеди санкционировал начало военной операции против Кубы.

1992 - Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии; началась осада Сараева.

Родились в этот день:

1588 - Томас Гоббс, английский философ-материалист.

1622 - Винченцо Вивиани, итальянский физик и математик, ученик Галилея и Торричелли.

1784 - Людвиг Шпор, немецкий композитор, скрипач, дирижер, педагог.

1938 - Наталья Кустинская, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.

1969 - Эвелина Бледанс, российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

1989 - Лили Джеймс, британская актриса.

Ушли из жизни:

1976 - Говард Хьюз (младший), американский бизнесмен, первый в мире официальный миллиардер.

1994 - Курт Кобейн, американский певец, рок-музыкант, гитарист.

2007 - Марк Сент-Джон, американский гитарист, участник группы "Kiss".

Именины:

Алексей, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Сергей. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 5 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
02 Зеленский отказал Порошенко в сдаче анализов на "Олимпийском"
03 "У нас есть время подумать": Тимошенко отреагировала на предложение Зеленского
04 Зеленский призвал Тимошенко стать рефери на дебатах с Порошенко
05 Аваков назвал кандидатов, у которых зафиксировано минимум нарушений
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
МИД Германии: НАТО важнее сегодня, чем когда-либо
МИД Германии: НАТО важнее сегодня, чем когда-либо
Аваков: С Порошенко мы почти не видимся
Аваков: С Порошенко мы почти не видимся
Канада выпустила монету в виде украинской писанки
Канада выпустила монету в виде украинской писанки
Рецепт дня: постное жаркое с картофелем фри
Рецепт дня: постное жаркое с картофелем фри
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь