Знаменательные события в истории: 6 апреля 2019 года

Великая Пятница (Воспоминание Святых спасительных Страстей Иисуса Христа) у православных христиан
Международный день спорта на благо развития и мира.
Всемирный день настольного тенниса.
1580 - Произошло самое мощное из всех землетрясений, имевших место в малосейсмичном районе Па-де-Кале.
1814 - Наполеон Бонапарт первый раз отрекся от престола.
1896 - Греческий стадион "Панатинаикос" стал ареной первых Олимпийских игр современности.
1917 - После семи лет в тюрьме в Гуляйполе возвратился Нестор Махно.
1999 - Разбился турецкий пассажирский самолет "Боинг-737".
2009 - мощное землетрясение в пяти километрах от центра города Л’Акуилы, расположенного в 95 км северо-восточнее Рима.
2016 - Нидерланды на консультативном референдуме отвергли ассоциацию Украины и ЕС.
1810 - Филипп Генри Госсе, английский натуралист, изобретатель аквариума.
1836 - Николай Склифосовский, русский врач, хирург, профессор.
1931 - Николай Реймерс, советский эколог, зоолог, доктор биологических наук, профессор.
1945 - Боб Марли, ямайский музыкант, популяризировал музыку регги.
1970 - Ирина Билык, популярная исполнительница, народная артистка Украины.
1973 - Александр "Фоззи" Сидоренко, MC и DJ украинского альтернативно-рэпперской формации "Танок на Майдане Конго".
1199 - Ричард I Львиное Сердце, английский король (1189-1199), крестоносец.
1528 - Альбрехт Дюрер, немецкий художник и теоретик искусства эпохи Возрождения.
1992 - Айзек Азимов, американский писатель-фантаст.
2005 - Ренье III, князь Монако (1949-2005).
2012 - Томас Кинкейд, американский художник.
2014 - Микки Руни, американский актёр, обладатель "Оскара".
Захар, Мартин, Петр, Степан.