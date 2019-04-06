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Знаменательные события в истории: 6 апреля 2019 года

Знаменательные события в истории: 6 апреля 2019 года
07:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 6 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Великая Пятница (Воспоминание Святых спасительных Страстей Иисуса Христа) у православных христиан

Международный день спорта на благо развития и мира.

Всемирный день настольного тенниса.

История:

1580 - Произошло самое мощное из всех землетрясений, имевших место в малосейсмичном районе Па-де-Кале.

1814 - Наполеон Бонапарт первый раз отрекся от престола.

1896 - Греческий стадион "Панатинаикос" стал ареной первых Олимпийских игр современности.

1917 - После семи лет в тюрьме в Гуляйполе возвратился Нестор Махно.

1999 - Разбился турецкий пассажирский самолет "Боинг-737".

2009 - мощное землетрясение в пяти километрах от центра города Л’Акуилы, расположенного в 95 км северо-восточнее Рима.

2016 - Нидерланды на консультативном референдуме отвергли ассоциацию Украины и ЕС.

Родились в этот день:

1810 - Филипп Генри Госсе, английский натуралист, изобретатель аквариума.

1836 - Николай Склифосовский, русский врач, хирург, профессор.

1931 - Николай Реймерс, советский эколог, зоолог, доктор биологических наук, профессор.

1945 - Боб Марли, ямайский музыкант, популяризировал музыку регги.

1970 - Ирина Билык, популярная исполнительница, народная артистка Украины.

1973 - Александр "Фоззи" Сидоренко, MC и DJ украинского альтернативно-рэпперской формации "Танок на Майдане Конго".

Ушли из жизни:

1199 - Ричард I Львиное Сердце, английский король (1189-1199), крестоносец.

1528 - Альбрехт Дюрер, немецкий художник и теоретик искусства эпохи Возрождения.

1992 - Айзек Азимов, американский писатель-фантаст.

2005 - Ренье III, князь Монако (1949-2005).

2012 - Томас Кинкейд, американский художник.

2014 - Микки Руни, американский актёр, обладатель "Оскара".

Именины:

Захар, Мартин, Петр, Степан.

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Праздник, История, 6 апреля, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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