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Знаменательные события в истории: 8 апреля 2019 года

Знаменательные события в истории: 8 апреля 2019 года
07:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 8 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Пасха у православных христиан.

Международный день цыган.

Празднование Собора Архангела Гавриила.

История:

1766 - Запатентована первая пожарная лестница.

1847 - Арест в Киеве поэта Т. Г. Шевченко и историка Н. И. Костомарова за принадлежность к Кирилло-Мефодиевскому обществу.

1911 - Хейке Камерлинг-Оннес, изучая свойства ртути, охлажденной до температуры жидкого гелия, открыл явление сверхпроводимости.

1971 - Вблизи Лондона состоялся первый Всемирный конгресс цыган, который принял цыганские гимн и флаг.

1990 - На американском канале ABC начат премьерный показ сериала "Твин Пикс".

1990 - Над Ивано-Франковской городским советом впервые за советский период подняли украинский национальный флаг.

1994 - найдено тело Курта Кобейна - лидера группы Nirvana, застрелившегося тремя днями ранее.

2010 - свержение президента Киргизии Курманбека Бакиева, более 70 погибших.

Родились в этот день:

1336 - Тамерлан, среднеазиатский государственный деятель, полководец.

1892 - Мэри Пикфорд, американская звезда немого кино.

1912 - Соня Хени, норвежская фигуристка, олимпийская чемпионка, а позже американская актриса.

1938 - Кофи Аннан, ганский дипломат, 7-й генеральный секретарь ООН (1997-2006), Нобелевский лауреат.

1964 - Никита Михайловский, советский актер театра и кино.

1966 - Александр Ярмола, украинский музыкант, вокалист, автор текстов, основатель и лидер казак-рок группы "Гайдамаки".

1978 - Евгения Власова, украинская певица.

1979 - Вячеслав Узелков, украинский боксер-профессионал.

Ушли из жизни:

1492 - Лоренцо Медичи (Великолепный), итальянский государственный деятель.

1835 - Вильгельм фон Гумбольдт, немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат.

1912 - Николай Пимоненко, украинский художник-живописец, академик живописи Петербургской Академии художеств, член Парижской международной союза искусств и литературы.

1973 - Пабло Пикассо, испанский художник.

2003 - Ященко Тарас Степанович, украинский телеоператор, журналист, погиб во время войны в Ираке.

2013 - Маргарет Тэтчер, английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании (1979-1990).

Именины:

Алла, Анна, Василий, Лариса, Степан. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 8 апреля.
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