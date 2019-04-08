Знаменательные события в истории: 8 апреля 2019 года

Праздники:
Пасха у православных христиан.
Международный день цыган.
Празднование Собора Архангела Гавриила.
История:
1766 - Запатентована первая пожарная лестница.
1847 - Арест в Киеве поэта Т. Г. Шевченко и историка Н. И. Костомарова за принадлежность к Кирилло-Мефодиевскому обществу.
1911 - Хейке Камерлинг-Оннес, изучая свойства ртути, охлажденной до температуры жидкого гелия, открыл явление сверхпроводимости.
1971 - Вблизи Лондона состоялся первый Всемирный конгресс цыган, который принял цыганские гимн и флаг.
1990 - На американском канале ABC начат премьерный показ сериала "Твин Пикс".
1990 - Над Ивано-Франковской городским советом впервые за советский период подняли украинский национальный флаг.
1994 - найдено тело Курта Кобейна - лидера группы Nirvana, застрелившегося тремя днями ранее.
2010 - свержение президента Киргизии Курманбека Бакиева, более 70 погибших.
Родились в этот день:
1336 - Тамерлан, среднеазиатский государственный деятель, полководец.
1892 - Мэри Пикфорд, американская звезда немого кино.
1912 - Соня Хени, норвежская фигуристка, олимпийская чемпионка, а позже американская актриса.
1938 - Кофи Аннан, ганский дипломат, 7-й генеральный секретарь ООН (1997-2006), Нобелевский лауреат.
1964 - Никита Михайловский, советский актер театра и кино.
1966 - Александр Ярмола, украинский музыкант, вокалист, автор текстов, основатель и лидер казак-рок группы "Гайдамаки".
1978 - Евгения Власова, украинская певица.
1979 - Вячеслав Узелков, украинский боксер-профессионал.
Ушли из жизни:
1492 - Лоренцо Медичи (Великолепный), итальянский государственный деятель.
1835 - Вильгельм фон Гумбольдт, немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат.
1912 - Николай Пимоненко, украинский художник-живописец, академик живописи Петербургской Академии художеств, член Парижской международной союза искусств и литературы.
1973 - Пабло Пикассо, испанский художник.
2003 - Ященко Тарас Степанович, украинский телеоператор, журналист, погиб во время войны в Ираке.
2013 - Маргарет Тэтчер, английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании (1979-1990).
Именины:
Алла, Анна, Василий, Лариса, Степан.