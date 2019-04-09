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Знаменательные события в истории: 9 апреля 2019 года

Знаменательные события в истории: 9 апреля 2019 года
07:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 9 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Боливия - День конституции.

Грузия - День национального единства.

Республика Косово - День конституции.

США - День Аппоматокса (с 1865 года).

Тунис - День жертв.

Филиппины - День доблести.

Финляндия - День финского языка (или День Микаэля Агриколы).

Матрена Настовица, Полурепица.

История:

1682 - Путешественник Рене де Ла Саль провозгласил владением Франции большую американскую территорию.

1782 - В Париже открылся один из крупнейших театров Франции "Одеон".

1966 - Ватикан официально отменил Индекс запрещенных книг.

1989 - Американец Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.

2005 - Принц Уэльский Чарльз и Камилла Паркер-Боулз обвенчались в ратуше города Виндзор.

2015 - Украина запретила нацистскую и коммунистическую символику.

Родились в этот день:

1821 - Шарль Бодлер, французский поэт и критик, классик французской и мировой литературы.

1898 - Поль Робсон, американский певец, актер и правозащитник.

1926 - Хью Хефнер (ум. 2017), основатель журнала "Playboy".

1933 - Жан-Поль Бельмондо, французский актер театра и кино.

1966 - Синтия Никсон, американская актриса и театральный режиссер.

1990 - Кристен Стюарт, американская актриса.

Ушли из жизни:

1553 - Франсуа Рабле, французский писатель, ученый, философ, общественный деятель.

1626 - Френсис Бэкон, английский философ.

Именины:

Ефрем, Иван, Павел. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 9 апреля.
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