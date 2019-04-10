Знаменательные события в истории: 10 апреля 2019 года

Праздники:
Международный день движения сопротивления.
День братьев и сестер.
День освобождения Одессы.
День памяти Преподобного Илариона.
История:
1710 - В Англии вступил в силу закон об авторском праве.
1864 - Во Львове начал работу первый профессиональный украинский театр "Русская беседа" ("Русьска бесіда", от названия "русы", "русины" - этнос, населяющий Западную Украину).
1912 - Британский лайнер "Титаник" вышел из Саутгемптонского порта в свое первое и последнее плавание.
1944 - Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
1973 - Фотограф-папарацци Рон Галелла проиграл судебное дело против Жаклин Онассис.
2010 - Катастрофа Ту-154 в Смоленске: погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и другие видные деятели государства.
Родились в этот день:
1887 - Бернардо Усай, аргентинский физиолог, Нобелевский лауреат.
1937 - Белла Ахмадулина, советская поэтесса, писательница, переводчица.
1952 - Стивен Сигал, американский и российский актер, сценарист, продюсер, режиссер, мастер айкидо.
1982 - Надежда Грановская, украинская певица.
Ушли из жизни:
1794 - Антонио Ринальди, итальянский и русский архитектор.
1979 - Нино Рота, итальянский композитор.
2009 - Евгений Весник, советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР.
2010 - Лех Качиньский (р. 1949), президент Польши (погиб в авиакатастрофе).
Именины:
Василий, Иван, Иларион, Николай, Степан.