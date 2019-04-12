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Пятница, 12.04.2019
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Знаменательные события в истории: 12 апреля 2019 года

Знаменательные события в истории: 12 апреля 2019 года
07:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Сегодня Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос).

Праздники:

Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос).

История:

1633 - В Риме начался процесс над Галилео Галилеем.

1796 - Наполеон Бонапарт в сражении при Монтенотте одержал свою первую серьезную победу.

1871 - Парижская коммуна приняла декрет о низвержении Вандомской колонны.

1961 - Впервые человек совершил полет в космос.

Родились в этот день:

1892 - Джонни Доддс американский кларнетист, джазовый музыкант.

1933 - Монсеррат Кабалье испанская оперная певица (сопрано).

1941 - Бобби Мур английский футболист.

1949 - Юрий Куклачев советский и российский артист цирка, клоун, Народный артист РСФСР.

Ушли из жизни:

1888 - Людвиг Нобель шведский предприниматель и изобретатель, брат Альфреда Нобеля.

1945 - Франклин Рузвельт 32-й президент США (1933-1945), единственный кто занимал этот пост более двух сроков.

1986 - Валентин Катаев советский писатель, поэт и драматург.

Именины:

Захар, Иван.

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История, Праздники, Именины, Знаменательные события, 12 апреля.
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