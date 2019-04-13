Знаменательные события в истории: 13 апреля 2019 года

Праздники:
Всемирный день рок-н-ролла.
Ипатий Чудотворец.
История:
1895 - При раскопках Помпей были найдены горы сокровищ.
1944 - Симферополь освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
Родились в этот день:
70 до н.э. - Гай Цильний Меценат римский аристократ, покровитель художников, артистов, музыкантов.
1743 - Томас Джефферсон 3-й президент США (1801–1809), автор Декларации независимости США.
1955 - Ирина Хакамада российский политик и государственный деятель, писатель, теле и радиоведущая.
1963 - Гарри Каспаров российский шахматист, 13-й чемпион мира, шахматный литератор и политик.
Ушли из жизни:
1695 - Жан де Лафонтен французский литератор и баснописец.
1972 - Борис Курчатов советский ученый-радиохимик, брат Игоря Курчатова.
Именины:
Анна, Вениамин, Иван, Иосиф.