Знаменательные события в истории: 16 апреля 2019 года

Водопол - именины Водяного
1618 - Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека.
1945 - Началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск.
1823 - Фердинанд Эйзенштейн немецкий математик.
1889 - Чарли Чаплин английский актер, кинорежиссер и сценарист, Великий Комик.
1927 - Бенедикт XVI глава Римско-католической Церкви (2005-2013), 265-й Папа Римский.
1828 - Франсиско Гойя испанский художник, гравер.
1850 - Анна Мария Тюссо французский скульптор, основательница Музея восковых фигур в Лондоне.
Никита.