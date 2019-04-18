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Четверг, 18.04.2019
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Знаменательные события в истории: 18 апреля 2019 года

Знаменательные события в истории: 18 апреля 2019 года
07:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 18 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день памятников и исторических мест.

Всемирный день радиолюбителя.

День основания Общества Красного Креста на Украине.

История:

1902 - Впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия.

1906 - В результате землетрясения разрушена часть Сан-Франциско.

Родились в этот день:

1917 - Георгий Вицин советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.

1930 - Натан Эйдельман советский писатель, историк, литературовед.

1940 - Эдуард Ханок белорусский композитор-песенник, Народный артист Беларуси.

Ушли из жизни:

1945 - Джон Флеминг английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы.

1955 - Альберт Эйнштейн немецкий физик, один из основателей современной физики, Нобелевский лауреат

2002 - Тур Хейердал норвежский путешественник, этнограф и археолог.

2008 - Жермена Тильон французский этнограф.

Именины:

Алексей, Марк, Николай, Платон, Семен

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Все по теме:

История, Праздники, Мероприятия, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события, 18 апреля.
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