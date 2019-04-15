Знаменательные события в истории: 15 апреля 2019 года

Праздники:
Международный день культуры.
Международный день цирка.
День экологических знаний.
День окружающей среды Украины.
День работников уголовного розыска Украины.
История:
1912 - В Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер "Титаник".
1951 - В Лондоне состоялся первый конкурс красоты "Мисс Мира".
1989 - В Шеффилде во время футбольного матча погибли 96 зрителей.
Родились в этот день:
1452 - Леонардо да Винчи итальянский художник, ученый, изобретатель, универсальный гений эпохи Возрождения.
1707 - Леонард Эйлер швейцарский, немецкий и российский математик, механик, физик, академик.
1858 - Эмиль Дюркгейм французский социолог, один из создателей социологии как самостоятельной.
1938 - Клаудия Кардинале итальянская киноактриса, общественный деятель.
1949 - Алла Пугачева российская поп-певица, примадонна отечественной эстрады, Народная артистка СССР.
Ушли из жизни:
1764 - Маркиза де Помпадур французская аристократка, официальная фаворитка короля Людовика XV.
1765 - Михаил Ломоносов первый русский ученый-естествоиспытатель, основатель МГУ.
1865 - Авраам Линкольн 16-й президент США (1861-1865), национальный герой, ликвидировавший рабство в США.
1990 - Грета Гарбо шведская и американская киноактриса.
Именины:
Георгий, Григорий, Ефим.