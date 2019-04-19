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Пятница, 19.04.2019
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Знаменательные события в истории: 19 апреля 2019 года

Знаменательные события в истории: 19 апреля 2019 года
07:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Сегодня во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник - День подснежника.

Праздники:

День подснежника.

Годовщина победы в Плайя-Хирон.

Праздник Небесной Императрицы Мацзу.

История:

1943 Началось вооруженное восстание узников варшавского гетто против нацистов.

1970 С конвейера сошел первый автомобиль "ВАЗ-2101".

Родились в этот день:

1492 Пьетро Аретино итальянский писатель эпохи Возрождения.

1957 Бронислав Виногродский китаевед, переводчик, писатель, общественный деятель.

1772 Давид Рикардо английский экономист, классик политической экономии.

Ушли из жизни:

1822 - Платон Зубов русский государственный деятель, последний фаворит императрицы Екатерины II.

1824 - Джордж Байрон английский поэт-романтик.

1882 - Чарльз Дарвин английский натуралист, автор современной теории эволюции.

1906 - Пьер Кюри французский ученый-физик, Нобелевский лауреат.

1967 - Конрад Аденауэр немецкий государственный деятель, первый Федеральный канцлер ФРГ (1949-1963).

2004 - Сергей Залыгин советский писатель и общественный деятель, академик РАН.

Именины:

Григорий, Иван, Павел, Петр, Севастьян, Яков.

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История, Праздники, День подснежника, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события, Знаменательные события в истории.
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