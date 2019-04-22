Знаменательные события в истории: 22 апреля 2019 года

Праздники:
Международный день Матери-Земли.
Дни заповедников и национальных парков.
Бразилия - День открытия Бразилии.
Испания - День королевы Изабеллы.
История:
1529 - В Сарагосе был подписан договор между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в Восточном полушарии.
1793 - Джордж Вашингтон обнародует Декларацию о нейтралитете США в войне европейских стран против революционной Франции.
1838 - впервые пароход пересек Атлантический океан; в гавань Нью-Йорка прибыл английский пассажирский колесный пароход "Сириус".
1864 - В США начата чеканка бронзовых монет достоинством в 1 и 2 цента.
1906 - Открылись внеочередные Олимпийские игры в Афинах (Греция).
1980 - Канада объявила о своём бойкоте Московских Олимпийских игр.
2004 - в результате столкновения двух поездов и последовавшего взрыва в КНДР гибнет не менее 150 человек.
2010 - в Мексиканском заливе у побережья США произошло уничтожение нефтяной платформы из-за пожара.
Родились в этот день:
1724 - Иммануил Кант, немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии.
1923 - Бетти Пейдж, американская фотомодель и актриса.
1937 - Джек Николсон, американский актер, сценарист и режиссер, обладатель трёх премий "Оскар".
1956 - Наталия Сумская, украинская актриса.
1967 - Шерил Ли, американская актриса.
1972 - Анна Фальки, итальянская актриса.
1974 - Василий Вирастюк, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира".
1982 - Кака, бразильский футболист.
1986 - Эмбер Херд, американская актриса.
Ушли из жизни:
1884 - Мария Тальони, итальянская балерина, центральная фигура в балете эпохи романтизма.
1994 - Ричард Никсон, 37-й президент США (1969-1974), вошел в историю как «красный» президент.
Именины:
Вадим, Гавриил.