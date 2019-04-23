Знаменательные события в истории: 23 апреля 2019 года

Праздники:
Всемирный день книг и авторского права.
День английского языка.
Всеукраинский день психолога.
День испанского языка.
День защиты детей в Турции.
День Святого Георгия - День влюбленных в Испании.
История:
1907- Джек Лондон отправился в плавание вокруг света.
1951 - Учрежден Олимпийский комитет СССР.
1954 - В НБА введено правило 24 секунд, в течение которых владеющая мячом команда должна выполнить бросок по кольцу.
1959 - создан Союз журналистов Украины (ныне Национальный союз журналистов Украины).
1968 - первые десятичные монеты Британии 5 пенсов и 10 пенсов переданы на подготовку к переходу на десятичную систему.
1974 - на острове Бали (Индонезия) произошла катастрофа авиалайнера Boeing 707 компании Pan American, в результате которой погибло 107 человек.
1975 - в Киеве открылся Украинский музей книги.
1991 - В Украине принят закон о свободе совести.
1992 - в Пекине открыт самый крупный ресторан мировой сети "Макдоналдс" (на 700 мест).
1993 - в Эритрее под эгидой ООН проводится референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей голосует за независимость от Эфиопии.
2007 - во многих странах мира по инициативе ООН началась глобальная неделя безопасности дорожного движения.
Родились в этот день:
1564 - Уильям Шекспир, английский драматург и поэт.
1791 - Джеймс Бьюкенен, 15-й президент США (1857-1861), государственный и политический деятель.
1918 - Морис Дрюон, французский писатель и государственный деятель.
1979 - Лаури Юленен, музыкант, певец, лидер финской группы "The Rasmus".
1986 - Свен Крамер, нидерландский конькобежец, олимпийский чемпион (2010), многократный чемпион мира.
1990 - Дев Патель, британский актёр индийского происхождения.
Ушли из жизни:
1616 - Мигель де Сервантес, испанский писатель.
1616 - Уильям Шекспир, английский драматург и поэт.
1850 - Уильям Уордсуорт, английский поэт-романтик, основатель "озерной школы".
Именины:
Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Федор, Яков.