Знаменательные события в истории: 24 апреля 2019 года

Праздники:
Международный день солидарности молодежи.
Всемирный день защиты лабораторных животных.
Всемирная неделя иммунизации.
История:
1833 - День рождения газировки - в США запатентована газированная вода.
1916 - В Дублине произошло восстание, вошедшее в историю как "Красная пасха".
1949 - в Киеве открыт литературно-художественный музей Тараса Шевченко.
1950 - Трансиордания переименована в Иорданское Хашимитское Королевство.
1953 - Английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание Уинстону Черчиллю.
1962 - в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.
1975 - террористическая группа Баадер-Майнхоф устраивает взрыв в посольстве ФРГ в Стокгольме.
1980 - трагедией завершилась попытка США освободить заложников, удерживаемых в американском посольстве в Тегеране.
1990 - Запущен орбитальный телескоп Хаббл.
2000 - во время учений Черноморского флота ВМФ РФ учебная крылатая ракета попала в украинское пассажирское судно "Верещагин".
2013 - обрушение здания в Саваре (Бангладеш, погибли 1127 человек, ранены свыше 2500.
Родились в этот день:
1873 Эдуард Клапаред, швейцарский психолог, представитель функционализма
1905 Роберт Пенн Уоррен, американский поэт, писатель, литературный критик.
1942 Барбра Стрейзанд, американская певица, актриса, композитор, режиссер, продюсер.
1952 Жан-Поль Готье, французский модельер, президент собственного модного Дома.
1982 - Келли Кларксон, американская поп-рок певица, победительница первого сезона "American Idol".
Ушли из жизни:
1731 Даниэль Дефо, английский писатель и публицист.
2004 Эсте Лаудер, американская бизнес-леди, основательница косметической империи "Estee Lauder".
2016 - Клаус Зиберт, немецкий биатлонист, многократный чемпион мира.
Именины:
Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор.