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Знаменательные события в истории: 26 апреля 2019 года

Знаменательные события в истории: 26 апреля 2019 года
07:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 26 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

Всемирный день интеллектуальной собственности.

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

История:

1803 - тысячи фрагментов метеорита, упали в районе города Л’Эгль. Событие убедило европейских ученых в существовании метеоритов.

1926 - Сталин в письме к Кагановичу подверг критике националистическую политику Хвылевого и Шумского в Украине.

1986 - Произошла авария на Чернобыльской АЭС.

1994 - Катастрофа A300 в Нагое, погибли 264 человека.

1999 - компьютерный вирус "Чернобыль" поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.

2000 - Президент Украины Леонид Кучма заявил, что Чернобыльская АЭС будет закрыта до конца 2000 года.

2000 - Футбольная сборная Андорры добилась первой в своей истории победы (над Белоруссией - 2:0).

Родились в этот день:

121 - Марк Аврелий, римский император (161-180), философ.

1573 - Мария Медичи, королева Франции (1600-1631), супруга Генриха IV, мать Людовика XIII.

1879 - Эрик Кэмпбелл, британский комедийный актер.

1961 - Александр Заваров, украинский футболист и тренер, советник вице-премьера Украины по вопросам Евро-2012.

1963 - Джет Ли, китайский киноактёр, спортсмен ушу.

1970 - Мелания Трамп, американская фотомодель и дизайнер, супруга 45-го президента США Дональда Трампа.

1980 - Джордана Брюстер, американская актриса.

1980 - Ченнинг Татум, американский актер, продюсер.

1985 - Джон Изнер, американский теннисист, участник и победитель самого длинного матча в истории тенниса.

1985 - Артем Федецкий, украинский футболист, защитник сборной Украины и ФК "Днепр" (г. Днепр).

Ушли из жизни:

1566 - Диана Пуатье, французская аристократка, фаворитка короля Генриха II.

1731 - Даниэль Дефо, английский писатель и публицист, известный как автор "Робинзона Крузо".

1802 - Станислав Строинский, художник-монументалист Галичины эпохи барокко и раннего классицизма.

1945 - Павел Скоропадский, украинский военный и политический деятель, гетман Украины (1918).

 2017 - Джонатан Демми, американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.

Именины:

Георгий, Дмитрий, Марфа.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 26 апреля.
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