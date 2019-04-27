Знаменательные события в истории: 27 апреля 2019 года

Праздники:
Австрия - День Второй республики.
Израиль - Йом Ха-Зикарон.
Иран - День безопасного транспорта.
Нидерланды,Нидерландские Антильские острова, Аруба — День короля.
Словения - День национального Сопротивления.
США - День древонасаждений.
Сьерра-Леоне,Того - День независимости.
ЮАР - День Свободы.
История:
1908 - Фигурное катание - вид спорта впервые был включен в программу Олимпийских игр.
1965 - День рождения памперсов - в США запатентованы подгузники "Памперс".
1974 - Катастрофа Ил-18 под Ленинградом, погибли 108 человек. Крупнейшая авиакатастрофа в истории Санкт-Петербурга.
1975 - в гонке Формулы-1 в первый и последний раз в истории зачётные очки набрала женщина.
1978 - государственный переворот (Апрельская революция) в Афганистане. Начало гражданской войны, продолжающейся до сих пор.
1986 - эвакуация населения города Припять из-за Чернобыльской аварии. За 3 часа из города были эвакуированы все 40 тысяч человек.
1992 - После распада Югославии Сербия и Черногория образовали новую Федеративную Республику Югославия со столицей в Белграде.
1995 - Верховная Рада утвердила первую государственную награду Украины — орден Богдана Хмельницкого.
2012 - Взрывы в Днепропетровске — серия террористических актов, происшедших в центре Днепропетровска (Украина).
Родились в этот день:
1495 - Сулейман I, турецкий правитель, 10-й султан Османской империи (1520-1566).
1759 - Мэри Годвин, английская писательница.
1822 - Улисс Симпсон Грант, 18-й президент США (1869-1877), военный и политический деятель, генерал армии.
1966 - Вячеслав Олейник, мариупольский борец, первый чемпион Летних Олимпийских игр от Украины.
1978 - Олег Тимченко, украинский хоккеист
1994 - Евгений Богодайко, украинский пловец, трехкратный чемпион и семикратный призер Летних Паралимпийских игр.
Ушли из жизни:
1521 - Фердинанд Магеллан, португальский и испанский мореплаватель и исследователь.
1904 - Михаил Старицкий, украинский писатель, поэт, драматург, прозаик, театральный и культурный деятель.
1915 - Александр Скрябин, русский пианист и композитор.
1917 - Людвик Заменгоф, польский врач и лингвист, создатель эсперанто.
1998 - Карлос Кастанеда, американский писатель-эзотерик.
Именины:
Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин.