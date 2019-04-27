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Суббота, 27.04.2019
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Знаменательные события в истории: 27 апреля 2019 года

Знаменательные события в истории: 27 апреля 2019 года
07:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 27 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Австрия - День Второй республики.

Израиль - Йом Ха-Зикарон.

Иран - День безопасного транспорта.

Нидерланды,Нидерландские Антильские острова, Аруба — День короля.

Словения - День национального Сопротивления.

США - День древонасаждений.

Сьерра-Леоне,Того - День независимости.

ЮАР - День Свободы.

История:

1908 - Фигурное катание - вид спорта впервые был включен в программу Олимпийских игр.

1965 - День рождения памперсов - в США запатентованы подгузники "Памперс".

1974 - Катастрофа Ил-18 под Ленинградом, погибли 108 человек. Крупнейшая авиакатастрофа в истории Санкт-Петербурга.

1975 - в гонке Формулы-1 в первый и последний раз в истории зачётные очки набрала женщина.

1978 - государственный переворот (Апрельская революция) в Афганистане. Начало гражданской войны, продолжающейся до сих пор.

1986 - эвакуация населения города Припять из-за Чернобыльской аварии. За 3 часа из города были эвакуированы все 40 тысяч человек.

1992 - После распада Югославии Сербия и Черногория образовали новую Федеративную Республику Югославия со столицей в Белграде.

1995 - Верховная Рада утвердила первую государственную награду Украины — орден Богдана Хмельницкого.

2012 - Взрывы в Днепропетровске — серия террористических актов, происшедших в центре Днепропетровска (Украина).

Родились в этот день:

1495 - Сулейман I, турецкий правитель, 10-й султан Османской империи (1520-1566).

1759 - Мэри Годвин, английская писательница.

1822 - Улисс Симпсон Грант, 18-й президент США (1869-1877), военный и политический деятель, генерал армии.

1966 - Вячеслав Олейник, мариупольский борец, первый чемпион Летних Олимпийских игр от Украины.

1978 - Олег Тимченко, украинский хоккеист

1994 - Евгений Богодайко, украинский пловец, трехкратный чемпион и семикратный призер Летних Паралимпийских игр.

Ушли из жизни:

1521 - Фердинанд Магеллан, португальский и испанский мореплаватель и исследователь.

1904 - Михаил Старицкий, украинский писатель, поэт, драматург, прозаик, театральный и культурный деятель.

1915 - Александр Скрябин, русский пианист и композитор.

1917 - Людвик Заменгоф, польский врач и лингвист, создатель эсперанто.

1998 - Карлос Кастанеда, американский писатель-эзотерик.

Именины:

Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 27 апреля.
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