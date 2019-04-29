Знаменательные события в истории: 29 апреля 2019 года

Праздники:
Международный (Всемирный) день танца.
День памяти всех жертв применения химического оружия.
Всемирный день породненных городов.
История:
1770 - Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии в удобной и безопасной бухте.
1884 - Оксфордский университет согласился допускать женщин-студентов к экзаменам.
1897 - Английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона.
1913 - Гидеон Сундбек запатентовал застежку "молния".
1918 - Центральная Рада приняла конституцию Украинской народной республики, которая так и не вступила в силу; По требованию германских властей была распущена Центральная Рада, ликвидирована социалистическая Украинская народная республика и образовано унитарное государство с марионеточным правительством - гетманат Павла Скоропадского.
1978 - В Дании отменена смертная казнь.
1992 - Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч.
1993 - Елизавета II объявила, что Букингемский дворец будет впервые открыт для туристов, а сбор от продажи входных билетов пойдет на ремонт пострадавшего от пожара Виндзорского замка.
2011 - свадьба герцогини Кэтрин Элизабет Кембриджской и герцога Кембриджского Принца Уильяма.
Родились в этот день:
1785 - Карл фон Дрез, немецкий изобретатель.
1863 - Вильям Херст, американский газетный магнат и ведущий газетный издатель.
1899 - Дюк Эллингтон, американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра.
1958 - Мишель Пфайффер, американская актриса.
1970 - Ума Турман, американская актриса и модель.
Ушли из жизни:
1951 - Людвиг Витгенштейн, австро-английский философ и логик, представитель аналитической философии.
2011 - Владимир Крайнев, пианист, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР.
2014 - Боб Хоскинс, английский актер кино и телевидения, обладатель премий BAFTA и "Золотой глобус".
2016 - Дмитрий Гнатюк, украинский оперный и камерный певец.
Именины:
Василиса, Галина, Ирина, Михаил, Ника.