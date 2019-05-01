Знаменательные события в истории: 1 мая 2019 года

Праздники:
Праздник труда (День труда).
Всемирный день борьбы с астмой.
Живин день.
История:
1840 - В Англии появились первые в мире почтовые марки.
1925 - Кипр объявлен британской коронной колонией. Остров не впервые оказался под английским владычеством: в 1191 году его завоевал Ричард Львиное Сердце.
1940 - официально объявлено об отмене Олимпиады 1940 года - в связи с войной.
1948 - Провозглашено создание КНДР.
2009 - В Швеции легализованы однополые браки.
Родились в этот день:
1968 - Оливер Бирхофф, немецкий футболист.
1971 - Амира Казар, французская актриса театра и кино.
1973 - Оливер Невилль, немецкий футболист.
1979 - Паули Рантасалми, финский гитарист и композитор, участник финской рок-группы The Rasmus.
1982 - Джейми Дорнан, британский актер, модель и музыкант.
Ушли из жизни:
1873 - Давид Ливингстон, английский миссионер, выдающийся исследователь Африки.
1904 - Антонин Дворжак, чешский композитор.
2000 - Стивен Ривз, американский актер и легендарный культурист.
Именины:
Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Феликс.