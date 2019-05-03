Знаменательные события в истории: 3 мая 2019 года

Праздники:
Всемирный день свободы печати.
Всемирный день Солнца.
Национальный праздник Третьего мая в Польше.
День Конституции Японии.
История:
1101 - Князь Владимир Мономах заложил в Смоленске Успенский собор, в котором была помещена Смоленская икона Божией Матери.
1494 - испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.
1791 - сейм в Варшаве принял первую в Европе и вторую после американской писаную — конституцию Речи Посполитой.
1904 - Американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.
1978 - День рождения Спама.
1991 - Принята "Виндхукская декларация" о свободе прессы.
1999 - разрушительный ураган опустошил юго-восточную часть города Оклахома-Сити и множество пригородов. Погибли 36 человек. Материальный ущерб составил более миллиарда долларов.
2006 - около Сочи упал в море пассажирский самолет А320 армянской авиакомпании "Армавиа", выполнявший рейс Ереван-Сочи. На борту находились 113 пассажиров.
Родились в этот день:
1469 - Никколо Макиавелли, итальянский философ и политик эпохи Возрождения.
1898 - Голда Меир, израильская государственная деятельница родом из Украины. Одна из основателей государства Израиль, 4-й премьер-министр Израиля.
1900 - Николай Яковченко, украинский актер театра и кино, Народный артист УССР.
1942 - Вера Чаславская, чехословацкая гимнастка, семикратная олимпийская чемпионка.
1956 Наталья Андрейченко, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.
Ушли из жизни:
1873 - Степан Васильевич Руданский, украинский поэт.
1924 - Николай Иванович Михновский, украинский политический и общественный деятель, юрист, публицист.
1981 - Сандлер Оскар Аронович, украинский композитор.
1987 - Далида, французская певица и актриса.
2004 - Джеймс Мейс, американо-украинский историк, политолог, исследователь Голодомора в Украине.
Именины:
Александр, Гавриил, Георгий, Николай, Федор.