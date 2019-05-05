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Знаменательные события в истории: 5 мая 2019 года

Знаменательные события в истории: 5 мая 2019 года
07:43 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 5 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день борьбы за права инвалидов.

Международный день акушерки.

День Луки.

История:

1912 - Открылись V летние Олимпийские игры в Стокгольме (Швеция).

1921 - День рождения духов "Шанель №5" - в Париже состоялась их презентация.

1972 - катастрофа DC-8 под Палермо (Сицилия). Погибли 115 человек.

1992 - Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса.

1999 - Македония закрыла свои границы для албанских беженцев из Косово.

1999 - Впервые в истории Великобритании состоялись выборы парламента Шотландии.

2000 - Ущерб от нового компьютерного вируса "I love you" составил только в Северной Америке миллиард долларов.

2005 - В Конго разбился самолёт «Ан-26», погибли 10 человек. Всего на борту самолёта были 11 человек: 5 членов экипажа и 6 пассажиров, один из них выжил.

Родились в этот день:

1818 - Карл Маркс, немецкий философ, экономист, социолог.

1877 - Георгий Седов, русский гидрограф и полярный исследователь.

1931 - Николай Кондратюк, украинский певец (баритон).

1957 - Ричард Э.Грант, английский актер.

1966 - Ирина Салтыкова, российская поп-певица.

1981 - Крейг Дэвид, британский поп-певец и музыкант.

1988 - Адель, английская певица и автор песен, обладательница премий "Грэмми".

1988 - Денис Беринчик, украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира 2011.

1989 - Крис Браун, американский поп-вокалист, RnB-вокалист и музыкант.

Ушли из жизни:

1821 - Наполеон I Бонапарт, французский полководец и государственный деятель, император Франции (1804-1815).

1977 - Людвиг Эрхард, немецкий экономист и государственный деятель, автор германского экономического чуда.

2010 - Джульетта Симионато, итальянская певица.

2011 - Клод Стэнли Шулз, последний ветеран Первой мировой войны.

Именины:

Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Федор. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 5 мая.
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