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Понедельник, 06.05.2019
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Знаменательные события в истории: 6 мая 2019 года

Знаменательные события в истории: 6 мая 2019 года
07:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 6 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День святого Георгия Победоносца.

День матери в Литве.

День мучеников в Ливане.

День пограничника на Украине.

История:

1840 - Официальная дата выпуска в обращение первой почтовой марки ("Черный пенни").

1902 - одно из крупнейших кораблекрушений XX века: в Бенгальском заливе было застигнуто циклоном близ Рангуна и потерпело крушение судно "Каморта" (англ. "Camorta") под флагом Великобритании; число погибших составило 655 человек.

1910 - Георг V становится королем Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

1953 - Хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат "искусственное сердце-легкие" во время операции на открытом сердце.

1955 - Великобритания обратилась в Международный суд для решения спора с Аргентиной и Чили о принадлежности Фолклендских островов.

1983 - катастрофа Ан-26 на Камчатке. Погибли 35 человек.

1986 - в СССР официально объявлено об аварии на Чернобыльской АЭС.

1994 - Состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию.

1998 - новая столица Казахстана Акмола переименована в Астану.

Родились в этот день:

1856 - Зигмунд Фрейд, австрийский невролог, основатель школы психоанализа.

1871 - Виктор Гриньяр, французский химик, Нобелевский лауреат.

1952 - Кристиан Клавье (Christian Clavier), французский актtр и сценарист.

1961 - Джордж Клуни (George Timothy Clooney), американский киноактtр.

1968 - Максим Фадеев, певец, композитор и продюсер.

1972 - Мартин Бродер, канадский хоккеист, вратарь, игрок ХК Нью-Джерси Дэвилз, двукратный олимпийский чемпион.

1983 - Даниэл Алвес, футболист, игрок сборной Бразилии и "Барселоны".

1985 - Крис Пол, американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Клипперс". Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

Ушли из жизни:

1880 - Иван Суриков, русский поэт, представитель "крестьянского" направления в русской литературе.

1910 - Борис Гринченко, украинский писатель.

1992 - Марлен Дитрих, немецкая и американская киноактриса.

Именины:

Александра, Алексей, Валерий, Георгий, Иван, Софья.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 6 мая.
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