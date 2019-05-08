Скачать
Среда, 08.05.2019
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
Зеленский встретился с главой МИД Канады: обсудили борьбу с коррупцией в Украине
Зеленский встретился с главой МИД Канады
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь

Знаменательные события в истории: 8 мая 2019 года

Знаменательные события в истории: 8 мая 2019 года
07:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 8 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне.

Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца.

История:

1886 - Впервые производится Coca-cola - напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.

1895 - Китай передал Тайвань Японии.

1902 - Извержение вулкана Мон-Пеле (Мартиника), приведшее к гибели около 20 000 человек.

1945 - Подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы.

1962 - В столице Великобритании прекратили ходить последние троллейбусы.

1984 - Национальный Олимпийский комитет СССР принял решение о бойкоте летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Решение обосновывалось угрозами насилия по отношению к советским спортсменам, хотя на самом деле было чисто политическим решением в ответ на бойкот Олимпиады в Москве в 1980 году.

Родились в этот день:

1884 - Гарри Трумэн, 33-й Президент США (1945-1953), американский государственный деятель.

1902 - Андре Львов, французский микробиолог, Нобелевский лауреат.

1972 - Даррен Хейз, австралийский певец. Обрел популярность в коллективе Savage Garden, не менее успешно выступает теперь сольно.

1975 - Энрике Иглесиас, испанский певец, сын Хулио Иглесиаса.

1977 - Джо Бонамасса, американский блюз-рок-гитарист и певец.

1981 - Потап, украинский продюсер и артист.

1981 - Андреа Барцальи, итальянский футболист, чемпион мира (2006).

Ушли из жизни:

1903 - Поль Гоген, французский живописец-постимпрессионист.

1992 - Сергей Образцов, советский театральный деятель, актер и режиссер, основатель театра кукол в Москве.

2009 - Игор Пелых, украинский журналист, телепродюсер и ведущий.

2015 - Вадим Ильенко, советский и украинский кинорежиссер, сценарист и кинооператор.

Именины:

Василий, Марк, Сергей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 8 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 8 мая – День святого Марка
02 Инаугурация Зеленского может состояться уже в июне
03 Гороскоп на сегодня, 8 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
05 Экс-командующий Нацгвардии готов вернуться к должности при Зеленском
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Дожди, заморозки и снег: в Украине существенно похолодает
Дожди и заморозки: в Украине существенно похолодает
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь