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Четверг, 09.05.2019
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Знаменательные события в истории: 9 мая 2019 года

Знаменательные события в истории: 9 мая 2019 года
07:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 9 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День Победы.

Украина - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Узбекистан - День Памяти и Почести.

Европейский союз - День Европы.

История:

1837 - В США на реке Миссисипи погибли 175 человек во время пожара на колёсном пароходе "Sherrod".

1886 - Вторая предполагаемая дата создания кока-колы.

1907 - В этот день американка Анна Джарвис (Anna Jarvis) начала свою национальную кампанию по учреждению празднования Дня матери в США.

1913 - Первый полет гидроплана С-10 "Гидро" И. И. Сикорского.

1927 - Парламент Австралии переехал в новую столицу - Канберру.

1936 - Муссолини (Benito Mussolini) объявил о присоединении Эфиопии к Италии.

1944 - Войсками 4-го Украинского фронта освобожден Севастополь.

1945 -8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) в районе Берлина Карлсхорсте генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии, который подтвердил время прекращения огня — 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени). От германской стороны акт также подписали: представитель люфтваффе - генерал-полковник Штумпф и кригсмарине - адмирал фон Фридебург. Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами Теддер.

1945 - На Центральном аэродроме имени М. В. Фрунзе приземлился Ли-2 с экипажем А. И. Семенкова, доставивший в Москву Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

1956 - Японец Тосио Иманиси и шерпа Гьялзен Норбу покорили Манаслу.

1967 - Мохаммед Али лишился титула чемпиона мира в тяжелом весе среди профессионалов советом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) после выдвинутого против него обвинения в отказе служить в армии США.

1987 - катастрофа Ил-62 польских авиалиний на окраине Варшавы, в результате которой погибли 183 человека. Крупнейшая авиакатастрофа в истории Польши.

2012 - Самолет Sukhoi Superjet 100 пропал с экранов радаров во время демонстрационного полета в Индонезии. Самолет врезался в гору Салак.

2014 - обострение противостояния в Мариуполе: боестолкновения, повлекшие гибель 8 украинских силовиков, 25 сторонников ДНР и 5 гражданских.

Родились в этот день:

1837 - Адам Опель, немецкий бизнесмен, основатель компании "Opel".

1928 - Барбара Энн Скотт, канадская фигуристка, олимпийская чемпионка.

1936 - Юрий Ильенко, украинский кинорежиссер, кинооператор, сценарист и политик.

1949 - Билли Джоэл, американский автор-исполнитель песен и пианист.

1967 - Федор Бондарчук, российский актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий.

Ушли из жизни:

1805 - Фридрих Шиллер, немецкий поэт, философ, историк и драматург.

1931 - Альберт Абрахам Майкельсон, американский физик, Нобелевский лауреат.

1978 - Альдо Моро, итальянский государственный и политический деятель.

1995 - Эдвард Бернейс, австро-американский деятель в области рекламы, один из основателей PR.

Именины:

Василий, Глафирий, Иван, Николай, Петр, Степан.

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Праздник, История, 9 мая, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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