Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
На Донбассе ранено двое украинских военнослужащих
На Донбассе ранено двое украинских военнослужащих
С памятника основателям Киева, неизвестные сорвали медную обшивку
С памятника основателям Киева, неизвестные сорвали медную обшивку
Американский боксер попал в больницу после сгонки веса
Американский боксер попал в больницу после сгонки веса
Полезные советы: как выбрать удобную позу для сна
Полезные советы: как выбрать удобную позу для сна

Знаменательные события в истории: 12 мая 2019 года

Знаменательные события в истории: 12 мая 2019 года
07:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 12 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день медицинской сестры.

День экологического образования.

Всемирный день справедливой торговли.

День девяти мучеников.

История:

996 - В Киеве освящена первая на Руси каменная церковь - Десятинная.

1929 - во Львове создана организация писателей Западной Украины — "Гроно".

1959 - Элизабет Тейлор в четвертый раз вышла замуж - за Эдди Фишера. Они расстались через неполные пять лет.

1989 - крушение в Сан-Бернардино (Калифорния: тяжелый поезд выйдя из-под контроля машиниста разогнался на крутом уклоне, после чего на скорости свыше 100 миль/ч (160 км/ч) сошел с рельсов и врезался в город Сан-Бернардино.

2008 - Сычуаньское землетрясение, от которого погибло 69 197 человек, пропало без вести порядка 18 тыс. человек и 288 431 человек пострадало.

Родились в этот день:

1869 - Карл Шуман, немецкий спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион.

1899 - Индра Деви, мастер и учитель йоги, популяризатор йоги в разных странах мира.

1907 - Кэтрин Хэпберн, американская актриса, четырежды лауреат премии "Оскар".

1983 - Алина Кабаева, российская гимнастка, олимпийская чемпионка, общественный деятель.

Ушли из жизни:

1970 - Нелли Закс, немецкая поэтесса, Нобелевский лауреат.

1999 - Сол Стейнберг, американский художник, мастер карикатуры.

2008 - Роберт Раушенберг, американский художник.

Именины:

Артем, Василий, Иван, Федот. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 12 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко подписал указ об увольнении замглавы АПУ
02 Шахтер 2:1 Александрия: события матча (Видео)
03 День матери 2019: самые милые СМС-поздравления
04 Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ
05 Спикер постпреда Украины при ООН прокомментировал назначение Ельченко послом на Ямайке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп заявил, что Китай чувствует себя проигравшим
Трамп заявил, что Китай чувствует себя проигравшим
Стало известно сколько женщин служит в патрульной полиции
Стало известно сколько женщин служит в патрульной полиции
Митрополит Епифаний сообщил, о чем говорил с Зеленским
Митрополит Епифаний сообщил, о чем говорил с Зеленским
День матери: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого
День матери: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь