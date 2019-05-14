Знаменательные события в истории: 14 мая 2019 года

Праздники:
Грузия - Тамароба (День памяти царицы Тамары).
Израиль - День независимости.
Иран - День антитабачной фетвы.
Либерия - День интеграции.
Малави - День Камузу.
Филиппины - День Конституции.
История:
1878 - Название "вазелин" запатентовано как торговая марка.
1900 - Открылись II летние Олимпийские игры в Париже (Франция).
1948 - Провозглашено государство Израиль.
1973 - Состоялся вывод на орбиту первой американской орбитальной станции.
1975 - Киевское "Динамо" впервые завоевало футбольный Кубок Кубков.
1981 - Правительство Республики Мальта приняло декларацию о нейтралитете.
Родились в этот день:
1553 - Маргарита Валуа, королева Франции (1589-1599), супруга Генриха IV.
1771 - Роберт Оуэн, английский промышленник, социалист-утопист.
1884 - Клаудиус Дорнье, немецкий авиаконструктор и предприниматель.
1961 - Тим Рот, английский киноактер.
1969 - Кейт Бланшетт, австралийская киноактриса.
1975 - Святослав Вакарчук, украинский музыкант, лидер группы «Океан Ельзи».
1984 - Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор социальной сети Facebook.
1993 - Миранда Косгроув, американская актриса и певица.
Ушли из жизни:
1610 - Генрих IV Бурбон, король Франции (1589-1610), основатель французской королевской династии Бурбонов.
1991 - Цзян Цин, супруга лидера китайских коммунистов Мао Цзэдуна.
1998 - Фрэнк Синатра, американский певец, актер и шоумен.
2015 - Би Би Кинг, американский блюзовый гитарист, певец, автор песен.
Именины:
Ефим, Игнатий, Макар,Нина, Макар.