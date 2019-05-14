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Вторник, 14.05.2019
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Знаменательные события в истории: 14 мая 2019 года

Знаменательные события в истории: 14 мая 2019 года
07:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 14 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Грузия - Тамароба (День памяти царицы Тамары).

Израиль - День независимости.

Иран - День антитабачной фетвы.

Либерия - День интеграции.

Малави - День Камузу.

Филиппины - День Конституции.

История:

1878 - Название "вазелин" запатентовано как торговая марка.

1900 - Открылись II летние Олимпийские игры в Париже (Франция).

1948 - Провозглашено государство Израиль.

1973 - Состоялся вывод на орбиту первой американской орбитальной станции.

1975 - Киевское "Динамо" впервые завоевало футбольный Кубок Кубков.

1981 - Правительство Республики Мальта приняло декларацию о нейтралитете.

Родились в этот день:

1553 - Маргарита Валуа, королева Франции (1589-1599), супруга Генриха IV.

1771 - Роберт Оуэн, английский промышленник, социалист-утопист.

1884 - Клаудиус Дорнье, немецкий авиаконструктор и предприниматель.

1961 - Тим Рот, английский киноактер.

1969 - Кейт Бланшетт, австралийская киноактриса.

1975 - Святослав Вакарчук, украинский музыкант, лидер группы «Океан Ельзи».

1984 - Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор социальной сети Facebook.

1993 - Миранда Косгроув, американская актриса и певица.

Ушли из жизни:

1610 - Генрих IV Бурбон, король Франции (1589-1610), основатель французской королевской династии Бурбонов.

1991 - Цзян Цин, супруга лидера китайских коммунистов Мао Цзэдуна.

1998 - Фрэнк Синатра, американский певец, актер и шоумен.

2015 - Би Би Кинг, американский блюзовый гитарист, певец, автор песен.

Именины:

Ефим, Игнатий, Макар,Нина, Макар. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 14 мая.
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