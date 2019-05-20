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Знаменательные события в истории: 20 мая 2019 года

Знаменательные события в истории: 20 мая 2019 года
07:27 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 20 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день метрологии.

Всемирный день травматолога.

День банковских работников Украины.

Пятидесятница у западных христиан, День Святого Духа.

Пятидесятница у лютеран.

История:

1570 - В Антверпене напечатан первый в мире географический атлас.

1895 - в Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма (зрителям показали 4-минутную ленту о боксёрском поединке).

1873 - День рождения джинсов.

1900 - открытие II Олимпийских игр во Франции.

1908 - Официально провозглашено создание Кубинской республики, в Гаване поднят национальный флаг (вместо флага США), началась эвакуация американских войск. Вновь избранный президент Кубы Томас Эстрада Пальма принес присягу.

1965 - Катастрофа Boeing 720 под Каиром (Египет), погиб 121 человек.

2002 - международное признание независимости Восточного Тимора.

2003 - Первый полет частного управляемого космического корабля "SpaceShipOne".

2005 - состоялся дебют независимой Украины на Каннском Кинофестивале - мировая премьера документального фильма режиссера Игоря Стрембицкого "Подорожні", который получил "Золотую пальмовую ветвь".

2009 - Авиакатастрофа С-130 в Индонезии.

Родились в этот день:

1799 - Оноре де Бальзак, французский писатель.

1830 - Гектор Мало, французский писатель.

1918 - Эдвард Льюис, американский генетик, Нобелевский лауреат.

Ушли из жизни:

1506 - Христофор Колумб, испанский мореплаватель и открыватель новых земель.

2009 - Олег Янковский советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР.

2014 - Барбара Мюррей, британская актриса.

Именины:

Антон, Давид, Иван, Семен, Степан, Фаддей. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 20 мая.
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