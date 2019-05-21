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Знаменательные события в истории: 21 мая 2019 года

Знаменательные события в истории: 21 мая 2019 года
07:14 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 21 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

День памяти Иоанна Богослова (покровителя авторов, редакторов и издателей).

История:

1502 - Испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены.

1731 - Начало основания Тихоокеанского флота.

1840 - Новая Зеландия объявлена британской колонией.

1851 - в Австралии обнаружено первое золото.

1904 - В Париже основана Международная федерация футбольных ассоциаций – ФИФА.

1916 - в Великобритании введено «летнее» время (через несколько недель после Германии).

1918 - в Киеве представители различных партий сформировали Украинский национально-государственный союз.

1928 - Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

1969 - первый полет транспортного самолета Ан-26.

2006 - в Черногории состоялся референдум о независимости.

2007 - на всемирно известном клипере "Катти Сарк" произошёл пожар, серьезно повредивший корабль.

Родились в этот день:

1265 - Данте Алигьери, итальянский поэт и мыслитель, создатель итальянского литературного языка.

1471 - Альбрехт Дюрер, немецкий художник и теоретик искусства эпохи Возрождения.

1949 - Любовь Полищук, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.

1964 - Иван Белла, первый словацкий космонавт.

1969 - Георгий Гонгадзе, украинский журналист и общественный деятель.

1974 - Файруза Балк, американская актриса.

1990 - Тириль Экхофф, норвежская биатлонистка, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира.

Ушли из жизни:

1471 - Генрих VI, король Англии (1422-1471), последний из династии Ланкастеров.

1639 - Томмазо Кампанелла, итальянский философ-утопист и писатель.

1957 - Александр Вертинский, известный актер, поэт и певец украинского происхождения.

1991 - Раджив Ганди, индийский политический деятель, премьер-министр Индии (1984-1989).

2000 - Картленд Барбара, английская писательница, автор женских романов.

Именины:

Адриан, Арсений, Иван. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 21 мая.
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