Знаменательные события в истории: 21 мая 2019 года

Праздники:
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
День памяти Иоанна Богослова (покровителя авторов, редакторов и издателей).
История:
1502 - Испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены.
1731 - Начало основания Тихоокеанского флота.
1840 - Новая Зеландия объявлена британской колонией.
1851 - в Австралии обнаружено первое золото.
1904 - В Париже основана Международная федерация футбольных ассоциаций – ФИФА.
1916 - в Великобритании введено «летнее» время (через несколько недель после Германии).
1918 - в Киеве представители различных партий сформировали Украинский национально-государственный союз.
1928 - Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.
1969 - первый полет транспортного самолета Ан-26.
2006 - в Черногории состоялся референдум о независимости.
2007 - на всемирно известном клипере "Катти Сарк" произошёл пожар, серьезно повредивший корабль.
Родились в этот день:
1265 - Данте Алигьери, итальянский поэт и мыслитель, создатель итальянского литературного языка.
1471 - Альбрехт Дюрер, немецкий художник и теоретик искусства эпохи Возрождения.
1949 - Любовь Полищук, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.
1964 - Иван Белла, первый словацкий космонавт.
1969 - Георгий Гонгадзе, украинский журналист и общественный деятель.
1974 - Файруза Балк, американская актриса.
1990 - Тириль Экхофф, норвежская биатлонистка, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира.
Ушли из жизни:
1471 - Генрих VI, король Англии (1422-1471), последний из династии Ланкастеров.
1639 - Томмазо Кампанелла, итальянский философ-утопист и писатель.
1957 - Александр Вертинский, известный актер, поэт и певец украинского происхождения.
1991 - Раджив Ганди, индийский политический деятель, премьер-министр Индии (1984-1989).
2000 - Картленд Барбара, английская писательница, автор женских романов.
Именины:
Адриан, Арсений, Иван.