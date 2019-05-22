Скачать
Среда, 22.05.2019
Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
Из фракции БПП официально вышли четыре нардепа
Из фракции БПП официально вышли четыре нардепа
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 22 мая
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 22 мая
Королева Украины 2019: известно имя счастливой обладательницы короны
Королева Украины 2019: известно имя счастливой обладательницы короны

Знаменательные события в истории: 22 мая 2019 года

Знаменательные события в истории: 22 мая 2019 года
07:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 22 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день биологического разнообразия.

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая.

История:

1892 - Доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты.

1911 - Основана Международная федерация кинологов.

1977 - последний рейс знаменитого «Восточного экспресса», которым с 1883 года отправлялись путешественники по маршруту Париж - Стамбул.

1990 - после многолетнего противостояния Северный и Южный Йемен объединились в единую Республику Йемен.

1990 - Microsoft начала продажу Windows 3.0.

2010 - катастрофа Boeing 737 в Мангалуре (Индия). Погибли 158 человек.

Родились в этот день:

1813 - Рихард Вагнер, немецкий композитор, дирижер, теоретик искусства.

1840 - Марко Кропивницкий, украинский актер, режиссер и драматург, с именем которого связано создание украинского театра.

1859 - Артур Конан Дойль, известный английский писатель, создатель Шерлока Холмса.

1907 - Лоуренс Оливье, английский актер театра и кино, режиссер, продюсер.

1925 - Жан Тэнгли, швейцарский скульптор, представитель кинетического искусства.

1941 - Николай Олялин, советский киноактер, режиссер, сценарист, Народный артист Украины.

1945 - Юрий Рыбчинский, украинский поэт, драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств Украины.

1970 - Наоми Кэмпбелл, британская супермодель и актриса афро-ямайского происхождения.

1978 - Джиннифер Гудвин, американская актриса.

1986 - Татьяна Волосожар, украинская и российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка.

1987 - Новак Джокович, сербский теннисист.

Ушли из жизни:

1885 - Виктор Гюго, французский писатель-романтик.

1919 - Остап Иосифович Нижанкивский, украинский композитор, дирижер, общественный деятель.

1948 - Евгений Константинович Тимченко, украинский языковед-украинист, переводчик, академик АН УССР.

2008 - Роберт Линн Асприн американский писатель-фантаст.

Именины:

Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 22 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня День Николая Чудотворца: что нельзя делать этот день
02 Поздравления с Днем Николая Чудотворца: стихи и открытки
03 Приметы и обряды на 22 мая – День Николы Вешниго
04 Сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание
05 Никакого коллапса не случится: в АП прокомментировали решение Гройсмана уйти в отставку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ
Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ
Украинские военнослужащие попали в плен боевиков
Украинские военнослужащие попали в плен боевиков
Указ Зеленского о роспуске Рады обжалуют в КС
Указ Зеленского о роспуске Рады обжалуют в КС
Маникюр 2019: идеи космического маникюра (Фото)
Маникюр 2019: идеи космического маникюра (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь