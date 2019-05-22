Знаменательные события в истории: 22 мая 2019 года

Праздники:
Международный день биологического разнообразия.
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая.
История:
1892 - Доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты.
1911 - Основана Международная федерация кинологов.
1977 - последний рейс знаменитого «Восточного экспресса», которым с 1883 года отправлялись путешественники по маршруту Париж - Стамбул.
1990 - после многолетнего противостояния Северный и Южный Йемен объединились в единую Республику Йемен.
1990 - Microsoft начала продажу Windows 3.0.
2010 - катастрофа Boeing 737 в Мангалуре (Индия). Погибли 158 человек.
Родились в этот день:
1813 - Рихард Вагнер, немецкий композитор, дирижер, теоретик искусства.
1840 - Марко Кропивницкий, украинский актер, режиссер и драматург, с именем которого связано создание украинского театра.
1859 - Артур Конан Дойль, известный английский писатель, создатель Шерлока Холмса.
1907 - Лоуренс Оливье, английский актер театра и кино, режиссер, продюсер.
1925 - Жан Тэнгли, швейцарский скульптор, представитель кинетического искусства.
1941 - Николай Олялин, советский киноактер, режиссер, сценарист, Народный артист Украины.
1945 - Юрий Рыбчинский, украинский поэт, драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств Украины.
1970 - Наоми Кэмпбелл, британская супермодель и актриса афро-ямайского происхождения.
1978 - Джиннифер Гудвин, американская актриса.
1986 - Татьяна Волосожар, украинская и российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка.
1987 - Новак Джокович, сербский теннисист.
Ушли из жизни:
1885 - Виктор Гюго, французский писатель-романтик.
1919 - Остап Иосифович Нижанкивский, украинский композитор, дирижер, общественный деятель.
1948 - Евгений Константинович Тимченко, украинский языковед-украинист, переводчик, академик АН УССР.
2008 - Роберт Линн Асприн американский писатель-фантаст.
Именины:
Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай.