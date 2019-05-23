Знаменательные события в истории: 23 мая 2019 года

В этот день, 23 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день черепахи.

Украина - День Героев или Праздник Героев.

История:

1592 - В Венеции инквизицией арестован Джордано Бруно, обвиненный в ереси.

1915 - Италия объявила войну Австро-Венгрии и вступила в Первую мировую войну.

1938 - убийство Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым.

1974 - в районе Киева при заходе на посадку разбился Як-40 Аэрофлота. Погибли 29 человек.

1985 - в США женщина, проходившая лечение от бесплодия, родила семь близнецов. Лишь трое из новорожденных остались в живых, но все имели медицинские отклонения от нормы. Это была одна из первых крупных неудач методики "ребенок из пробирки".

1988 - прощание Мишеля Платини с большим футболом.

2004 - рухнула крыша терминала Е2 международного аэропорта Шарля де Голля (Париж). Погибли 4 человека.

2008 - открыта станция Киевского метрополитена "Красный хутор".

Родились в этот день:

1052 - Филипп I, король Франции (ум. 1108), сын Анны Ярославны.

1928 - Розмари Клуни (ум. 2002), американская поп- и джазовая певица, тетя Джорджа Клуни.

1933 - Джоан Коллинз, английская актриса.

1974 - Мануэла Швезиг, немецкая политическая деятельница.

Ушли из жизни:

1906 - Генрик Ибсен, норвежский драматург.

1937 - Джон Рокфеллер, американский миллиардер, основатель клана Рокфеллеров.

2009 - Но Му Хен, корейский президент (2003-2008).

Именины:

Василий, Кирилл, Таисия.