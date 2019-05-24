Скачать
Пятница, 24.05.2019
Выборы в Раду: в Украине стартовала избирательная кампания
Выборы в Раду: в Украине стартовала избирательная кампания
Итоги 23 мая: Досрочные выборы в Раду, иск Привата и петиция за отставку Зеленского
Итоги 23 мая: Досрочные выборы в Раду, иск ПриватБанка
Стало известно, с кем сыграет Свитолина на старте Ролан Гаррос
Стало известно, с кем сыграет Свитолина на старте Ролан Гаррос
Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого
Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого

Знаменательные события в истории: 24 мая 2019 года

Знаменательные события в истории: 24 мая 2019 года
07:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 24 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры.

Европейский день парков.

История:

1844 - с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор.

1928 - Экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле достигла Северного полюса.

1956 - Прошел первый конкурс песни Евровидения.

Родились в этот день:

1819 Виктория, королева Великобритании (1837-1901).

1940 Иосиф Бродский русский и американский поэт, драматург, переводчик, Нобелевский лауреат.

1941 Боб Дилан, американский автор-исполнитель песен, актер, художник, Нобелевский лауреат.

1947 Светлана Тома, молдавская и советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.

1964 Олег Скрипка, украинский музыкант и общественный деятель, лидер группы "Вопли Видоплясова".

1973 Руслана Лыжичко, украинская певица, победительница конкурса Евровидение 2004, народная артистка Украины.

Ушли из жизни:

1543 Николай Коперник, польский астроном, автор гелиоцентрической системы мира.

1974 Дюк Эллингтон, американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра.

Именины:

Александр, Иосиф, Кирилл, Михаил, Ростислав. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 24 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коломойский заявляет, что консультирует новый политический проект
02 Коломойский рассказал об отношениях с Портновым
03 Сбылось: Потап и Настя Каменских поженились
04 Петиция об отставке Зеленского набрала около 35 тыс голосов
05 У Зеленского обещают уволить Богдана при одном условии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ассанжу предъявили 17 дополнительных обвинений
Ассанжу предъявили 17 дополнительных обвинений
На литовской таможне не позволили ввезти систему запуска ракет
На литовской таможне не позволили ввезти систему запуска ракет
На Донбассе ранен украинский военный
На Донбассе ранен украинский военный
Рецепт дня: вареники ленивые из картофеля
Рецепт дня: вареники ленивые из картофеля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь