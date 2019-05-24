Знаменательные события в истории: 24 мая 2019 года

Праздники:
День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры.
Европейский день парков.
История:
1844 - с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор.
1928 - Экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле достигла Северного полюса.
1956 - Прошел первый конкурс песни Евровидения.
Родились в этот день:
1819 Виктория, королева Великобритании (1837-1901).
1940 Иосиф Бродский русский и американский поэт, драматург, переводчик, Нобелевский лауреат.
1941 Боб Дилан, американский автор-исполнитель песен, актер, художник, Нобелевский лауреат.
1947 Светлана Тома, молдавская и советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.
1964 Олег Скрипка, украинский музыкант и общественный деятель, лидер группы "Вопли Видоплясова".
1973 Руслана Лыжичко, украинская певица, победительница конкурса Евровидение 2004, народная артистка Украины.
Ушли из жизни:
1543 Николай Коперник, польский астроном, автор гелиоцентрической системы мира.
1974 Дюк Эллингтон, американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра.
Именины:
Александр, Иосиф, Кирилл, Михаил, Ростислав.