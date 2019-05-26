Знаменательные события в истории: 26 мая 2019 года

Праздники:
День матери в Польше.
День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины.
День независимости Грузии.
Троицкая родительская суббота.
История:
1648 - Богдан Хмельницкий разбил поляков под Корсунем.
1868 - последняя публичная казнь в Англии.
1918 - Закавказская Федерация распалась на три независимые республики: Грузию, Армению и Азербайджан.
1938 - Заложен фундамент первого завода "Фольксваген".
1966 - Гайана получила независимость от Великобритании.
1972 - В Мюнхене открыт стадион "Олимпиаштадион".
1991 - Катастрофа Boeing 767 в Данчанге. Погибли 223 человека - первая и крупнейшая катастрофа Boeing 767, крупнейшая авиакатастрофа в Таиланде.
2014 - начались бои в Донецком аэропорту.
Родились в этот день:
1667 - Абрахам де Муавр, французский математик.
1886 - Эл Джолсон, американский артист-менестрель.
1951 - Салли Райд, американский астронавт, первая американская женщина-космонавт.
1957 - Бенюк Богдан, украинский актер.
1964 - Ленни Кравиц, американский рок-музыкант.
1966 - Хелена Бонэм Картер, английская актриса.
1969 - Анжелика Варум, российская эстрадная певица, актриса, Заслуженная артистка России.
1971 - Мэтт Стоун, американский киноактер, один из создателей мультсериала "South Park".
1977 - Лука Тони, итальянский футболист, чемпион мира (2006).
Ушли из жизни:
2004 - Николай Винграновский, украинский писатель.
2008 - Сидни Поллак, американский кинорежиссер, актер и продюсер.
2010 - Лесь Сердюк, актер театра и кино, народный артист Украины.
Именины:
Александр, Василий, Георгий, Ефим, Ирина, Макар, Сергей.