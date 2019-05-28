Скачать
Вторник, 28.05.2019
"Затишье" на Донбассе: за сутки боевики четырежды обстреливали позиции ВСУ
"Затишье" на Донбассе: за сутки боевики четырежды обстреливали позиции ВСУ
Кличко: поврежденное стекло на пешеходном мосту в Киеве уже восстановили
Кличко: поврежденное стекло на пешеходном мосту в Киеве уже восстановили
Петраков: Если вам не нравится, давайте мы просто уедем с чемпионата мира
Петраков: Если вам не нравится, давайте мы просто уедем с чемпионата мира
Чем теперь занимаются звезды, о которых давно уже ничего не слышно
Чем теперь занимаются звезды, о которых давно уже ничего не слышно

Знаменательные события в истории: 28 мая 2019 года

Знаменательные события в истории: 28 мая 2019 года
07:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 28 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Азербайджан - День республики.

Армения - День Первой Республики.

Белоруссия, Киргизия,Россия, Украина - День пограничника.

Эфиопия - День падения военного режима.

День Святого Духа.

История:

1756 День рождения майонеза.

1918 Провозглашение независимости Армении.

1918 Провозглашение независимости Азербайджана и образования Азербайджанской Демократической Республики.

1961 В Лондоне создана независимая правозащитная организация "Международная амнистия".

1985 Футбольная команда "Динамо" (Киев) забила свой 2000-й гол в чемпионатах СССР.

1999 после 15 лет споров в Канаде принят закон, по которому возраст наступления уголовной ответственности для подростков снижен с 16 до 14 лет.

Родились в этот день:

1738 Жозеф Гильотен, французский врач, профессор анатомии, автор идеи гильотины.

1779 Томас Мур, ирландский поэт, песенник и автор баллад.

1968 Кайли Миноуг, австралийская поп-певица.

1972 Кьяра Мастроянни, итальянская киноактриса, дочь Марчелло Мастроянни и Катрин Денев.

1985 Кэри Маллиган, британская актриса театра и кино.

Ушли из жизни:

1914 Пауль Маузер, немецкий конструктор-оружейник и предприниматель.

1937 Альфред Адлер, австрийский психолог и психиатр, создатель системы индивидуальной психологии.

2007 Эд Йост, американский воздухоплаватель, создатель современного теплового аэростата.

Именины:

Дмитрий, Макар, Памфил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 28 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
02 Вакарчук представил двух членов партии "Голос"
03 МИД направил в Россию запрос о времени и месте передачи захваченных моряков и кораблей
04 Как две капли: Алина Гросу поделилась снимком с братом
05 Украина 1:0 Катар: события матча ЧМ-2019 (U-20)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В БПП не считают, что Раде удастся отправить Кабмин в отставку
В БПП не считают, что Раде удастся отправить Кабмин в отставку
Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 миллиарда евро
Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 миллиарда евро
Правительственный кризис в Израиле: Трамп выразил поддержку Нетаньяху
Правительственный кризис в Израиле: Трамп поддержал Нетаньяху
Рецепт дня: молочный суп с рыбой
Рецепт дня: молочный суп с рыбой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь