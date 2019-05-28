Знаменательные события в истории: 28 мая 2019 года

В этот день, 28 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Азербайджан - День республики.

Армения - День Первой Республики.

Белоруссия, Киргизия,Россия, Украина - День пограничника.

Эфиопия - День падения военного режима.

День Святого Духа.

История:

1756 День рождения майонеза.

1918 Провозглашение независимости Армении.

1918 Провозглашение независимости Азербайджана и образования Азербайджанской Демократической Республики.

1961 В Лондоне создана независимая правозащитная организация "Международная амнистия".

1985 Футбольная команда "Динамо" (Киев) забила свой 2000-й гол в чемпионатах СССР.

1999 после 15 лет споров в Канаде принят закон, по которому возраст наступления уголовной ответственности для подростков снижен с 16 до 14 лет.

Родились в этот день:

1738 Жозеф Гильотен, французский врач, профессор анатомии, автор идеи гильотины.

1779 Томас Мур, ирландский поэт, песенник и автор баллад.

1968 Кайли Миноуг, австралийская поп-певица.

1972 Кьяра Мастроянни, итальянская киноактриса, дочь Марчелло Мастроянни и Катрин Денев.

1985 Кэри Маллиган, британская актриса театра и кино.

Ушли из жизни:

1914 Пауль Маузер, немецкий конструктор-оружейник и предприниматель.

1937 Альфред Адлер, австрийский психолог и психиатр, создатель системы индивидуальной психологии.

2007 Эд Йост, американский воздухоплаватель, создатель современного теплового аэростата.

Именины:

Дмитрий, Макар, Памфил.