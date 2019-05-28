Знаменательные события в истории: 28 мая 2019 года

Праздники:
Азербайджан - День республики.
Армения - День Первой Республики.
Белоруссия, Киргизия,Россия, Украина - День пограничника.
Эфиопия - День падения военного режима.
День Святого Духа.
История:
1756 День рождения майонеза.
1918 Провозглашение независимости Армении.
1918 Провозглашение независимости Азербайджана и образования Азербайджанской Демократической Республики.
1961 В Лондоне создана независимая правозащитная организация "Международная амнистия".
1985 Футбольная команда "Динамо" (Киев) забила свой 2000-й гол в чемпионатах СССР.
1999 после 15 лет споров в Канаде принят закон, по которому возраст наступления уголовной ответственности для подростков снижен с 16 до 14 лет.
Родились в этот день:
1738 Жозеф Гильотен, французский врач, профессор анатомии, автор идеи гильотины.
1779 Томас Мур, ирландский поэт, песенник и автор баллад.
1968 Кайли Миноуг, австралийская поп-певица.
1972 Кьяра Мастроянни, итальянская киноактриса, дочь Марчелло Мастроянни и Катрин Денев.
1985 Кэри Маллиган, британская актриса театра и кино.
Ушли из жизни:
1914 Пауль Маузер, немецкий конструктор-оружейник и предприниматель.
1937 Альфред Адлер, австрийский психолог и психиатр, создатель системы индивидуальной психологии.
2007 Эд Йост, американский воздухоплаватель, создатель современного теплового аэростата.
Именины:
Дмитрий, Макар, Памфил.