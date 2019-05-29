Знаменательные события в истории: 29 мая 2019 года

Праздники:
Международный день миротворцев ООН.
Всемирный день здорового пищеварения.
История:
1900 Зарегистрирована торговая марка "Эскалатор", впоследствии давшая имя всем автоматическим лестницам.
1953 Впервые покорена Джомолунгма - высочайшая вершина на Земле.
1985 Трагедия в Брюсселе на стадионе "Эйзель" - погибли 39 человек.
2009 Президент США объявил о создании в Белом доме отдела по кибербезопасности.
Родились в этот день:
1880 Освальд Шпенглер, немецкий историк, философ-идеалист.
1917 Джон Кеннеди, 35-й президент США (1961-1963), американский политический деятель.
1953 Александр Абдулов, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, Народный артист России.
1958 Аннет Бенинг, американская актриса.
1959 Руперт Эверетт, англо-американский актер.
1968 Теодор Резвой, украинский путешественник, в одиночку пересекший Атлантический океан в 2001 году на веёсельной лодке.
1975 Мелани Браун, английская певица, экс-солистка группы "Spice Girls".
1982 Наталья Добрынская, украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка.
Ушли из жизни:
1829 Гемфри Дэви, английский химик и физик, обнаруживший "веселящее" действие закиси азота.
1942 Джон Бэрримор, американский актер театра и кино.
1979 Мэри Пикфорд, американская звезда немого кино.
1982 Роми Шнайдер, австрийская киноактриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино.
Именины:
Александр, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр.