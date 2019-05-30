Скачать
Четверг, 30.05.2019
В Ровенской области упал военный вертолет: экипаж погиб
В Ровенской области упал военный вертолет: экипаж погиб
Волкер сообщил, что на встрече Трампа и Путина будет обсуждаться вопрос Украины
Волкер сообщил, что на встрече Трампа и Путина обсудят вопрос Украины
Челси - Арсенал: обзор финального матча Лиги Европы (Видео)
Челси - Арсенал: обзор финального матча Лиги Европы (Видео)
Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии

Знаменательные события в истории: 30 мая 2019 года

Знаменательные события в истории: 30 мая 2019 года
07:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 30 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Великобритания - Весенний выходной в Великобритании.

США - День поминовения.

Фиджи - День Рату Сир Лала Сукуна.

День святой Жанны д’Арк.

История:

1431 В Руане сожжена на костре Жанна Д’Арк.

1631 Во Франции вышла газета под названием "La Gazette", и вскоре слово "газета" вошло во все европейские языки.

1896 в Нью-Йорке официально зафиксировано первое в истории дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса. У велосипедиста оказалась сломана нога.

1947 катастрофа C-54 под Бейнбриджем. Погибли 53 человека -на то время крупнейшая авиакатастрофа в США.

1992 в Киеве создана музыкальная группа "Грин Грей".

1999 в Минске произошла трагедия на Немиге.

Родились в этот день:

1817 Герман Хаген, немецкий энтомолог.

1896 Говард Хоукс, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1907 Жермена Тильон, французский этнограф.

1945 Антонина Лефтий, украинская актриса.

1958 Майкл Эладио Лопес-Алегриа, американский астронавт.

1980 Стивен Джеррард, английский футболист, капитан футбольного клуба "Ливерпуль" и Сборной Англии по футболу.

1981 Мария Берсенева, российская актриса (сериал "Маргоша").

Ушли из жизни:

1431 Жанна Д’Арк, национальная французская героиня.

1640 Питер Рубенс, фламандский живописец эпохи барокко.

1778 Вольтер, французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения.

1960 Борис Пастернак, русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат.

2011 Розалин Ялоу, американская женщина-биофизик, разработавшая радиоиммунологический метод определения компонентов крови, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1977).

Именины:

Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 30 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеркаль: Мы доказали, что РФ не имела никакого права задерживать наши суда и моряков
02 Челси 4:1 Арсенал: события финала Лиги Европы (Видео)
03 Волкер сообщил, что на встрече Трампа и Путина будет обсуждаться вопрос Украины
04 Проблема угольной отрасли: Зеленский созывает СНБО
05 Кубив: Выборы пройдут вовремя, в установленный срок, всем обеспечим
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ отреагировали на иск против Рожковой
В НБУ отреагировали на иск против Рожковой
На Донбассе боевики 19 раз нарушали &quot;режим тишины&quot;
На Донбассе боевики 19 раз нарушали "режим тишины"
Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
Рецепт дня: халва из кунжута
Рецепт дня: халва из кунжута
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь