Знаменательные события в истории: 30 мая 2019 года

Праздники:
Великобритания - Весенний выходной в Великобритании.
США - День поминовения.
Фиджи - День Рату Сир Лала Сукуна.
День святой Жанны д’Арк.
История:
1431 В Руане сожжена на костре Жанна Д’Арк.
1631 Во Франции вышла газета под названием "La Gazette", и вскоре слово "газета" вошло во все европейские языки.
1896 в Нью-Йорке официально зафиксировано первое в истории дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса. У велосипедиста оказалась сломана нога.
1947 катастрофа C-54 под Бейнбриджем. Погибли 53 человека -на то время крупнейшая авиакатастрофа в США.
1992 в Киеве создана музыкальная группа "Грин Грей".
1999 в Минске произошла трагедия на Немиге.
Родились в этот день:
1817 Герман Хаген, немецкий энтомолог.
1896 Говард Хоукс, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
1907 Жермена Тильон, французский этнограф.
1945 Антонина Лефтий, украинская актриса.
1958 Майкл Эладио Лопес-Алегриа, американский астронавт.
1980 Стивен Джеррард, английский футболист, капитан футбольного клуба "Ливерпуль" и Сборной Англии по футболу.
1981 Мария Берсенева, российская актриса (сериал "Маргоша").
Ушли из жизни:
1431 Жанна Д’Арк, национальная французская героиня.
1640 Питер Рубенс, фламандский живописец эпохи барокко.
1778 Вольтер, французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения.
1960 Борис Пастернак, русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат.
2011 Розалин Ялоу, американская женщина-биофизик, разработавшая радиоиммунологический метод определения компонентов крови, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1977).
Именины:
Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан.