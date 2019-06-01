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Суббота, 01.06.2019
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Знаменательные события в истории: 1 июня 2019 года

Знаменательные события в истории: 1 июня 2019 года
07:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 1 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день детей (День защиты детей).

Всемирный день родителей.

Всемирный день молока.

История:

1533 состоялась коронация Анны Болейн.

1831 английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.

1838 деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского художника Тараса Шевченко

1860 Принц Уэльский Альберт Эдуард (будущий король Эдуард VII) заложил в Оттаве фундамент здания канадского парламента.

1938 День рождения самого знаменитого героя комиксов - Супермена.

1939 Во время проведения ходовых испытаний погибла английская подводная лодка "Тетис".

1970 катастрофа чехословацкого Ту-104 близ Триполи (Ливия). Погибли 13 человек.

1976 катастрофа советского Ту-154 в Экваториальной Гвинее. Погибли 45 человек.

1979 рождение нового независимого африканского государства Зимбабве (бывшая Южная Родезия).

2009 крупнейшая в истории «Air France» авиакатастрофа над Атлантическим океаном.

2011 судно с беженцами на борту потерпело кораблекрушение у побережья Туниса.

Родились в этот день:

1804 Михаил Глинка, русский композитор, основоположник русской классической музыки.

1926 Мэрилин Монро, американская киноактриса и певица.

1937 Морган Фримен, американский актер.

1947 Джонатан Прайс, валлийский актер театра и кино.

1948 Пауэрс Бут, американский актер.

1959 Надежда Кадышева, российская певица, солистка ансамбля "Золотое кольцо", Народная артистка России.

1973 Хайди Клум, немецкая супермодель, актриса и телеведущая.

1979 Маркус Перссон, шведский программист, создатель Minecraft.

1982 Жюстин Энен, бельгийская теннисистка.

1986 Дайана Мендоса, венесуэльская фотомодель, Мисс Вселенная 2008.

1996 Том Холланд, британский актер театра и кино.

Ушли из жизни:

1736 Ахмед III, Османский султан (1703-1730).

1868 Джеймс Бьюкенен, 15-й президент США (1857-1861), государственный и политический деятель.

1879 Наполеон IV Эжен Луи Жан Жозеф Бонапарт (род. 1856), последний представитель династии Бонапартов.

1979 Вернер Форсман, немецкий хирург, Нобелевский лауреат.

2001 Бирендра, 10-й король Непала (1972—2001), из династии Шах.

2008 Ив Сен-Лоран, французский модельер.

Именины:

Александр, Андрей, Антон, Василий, Виктор, Георгий, Игнатий, Матвей, Максим, Михаил, Николай, Олег. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 1 июня.
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