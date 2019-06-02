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Знаменательные события в истории: 2 июня 2019 года

Знаменательные события в истории: 2 июня 2019 года
07:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 2 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Азербайджан - День гражданской авиации.

Болгария - День Христо Ботева (День памяти борцов, павших за свободу страны в борьбе против османских поработителей).

Италия - День Республики.

История:

1652 - Восстание Хмельницкого: произошла Битва под Батогом.

1953 - В Вестминстерском аббатстве состоялась коронация английской королевы Елизаветы II.

1955 - День рождения космодрома Байконур.

2004 - Национальный банк Белоруссии объявил конкурс на лучший графический знак национальной валюты.

2010 - Массовое убийство в графстве Камбрия (Великобритания). Деррик Берд застрелил 12 человек, ранил 25, после чего покончил жизнь самоубийством.

Родились в этот день:

1740 - Маркиз де Сад, французский писатель, аристократ и философ.

1743 - Алессандро Калиостро, итальянский мистик и авантюрист.

1904 - Джонни Вайсмюллер, американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, киноактер.

1979 - Морена Баккарин, американская киноактриса.

1988 - Серхио Агуэро, аргентинский футболист, олимпийский чемпион.

Ушли из жизни:

1882 - Джузеппе Гарибальди, итальянский революционер, народный герой.

1988 - Радж Капур, индийский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист.

2012 - Кэтрин Джустен, американская актриса, лауреат двух премий "Эмми".

2014 - Александр Шульгин (р. 1925), американский химик, фармацевт, разработчик психоактивных веществ.

Именины:

Алексей, Владимир, Никита, Осип.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 2 июня.
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