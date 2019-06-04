Знаменательные события в истории: 4 июня 2019 года

В этот день, 4 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день невинных детей - жертв агрессии.

Начало Петрова поста.

История:

1800 Завершилось строительство Белого дома в Вашингтоне.

1802 Карл Эммануил IV, Король Сардинии и Герцог Савойи, отрекся от престола в пользу своего брата Виктора Эммануила I.

1817 правительственным указом Одессе предоставлен статус вольного города.

1940 Вторая мировая война: Завершение операции "Динамо" - эвакуации британских, французских и бельгийских войск из французского города Дюнкерка.

1969 в Израиле принят закон, согласно которому национальная валюта должна называться шекелем. Однако, согласно формулировке закона, правильный момент для его ратификации определялся министром финансов, поэтому страна пользовалась лирами еще почти 11 лет, до февраля 1980 года.

1970 Тонга получила независимость от Британии.

2010 Состоялся первый запуск ракеты-носителя "Фэлкон-9" с мыса Канаверал.

Родились в этот день:

1694 Франсуа Кенэ, французский экономист.

1975 Анджелина Джоли, американская актриса, режиссер, фотомодель, общественный деятель.

1975 Рассел Бренд, английский юморист, актер, публицист, писатель, теле- и радиоведущий.

1985 Лукас Подольски, немецкий футболист.

1985 Евгений Устюгов, российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион.

1985 Эван Лайсачек, американский фигурист, олимпийский чемпион, чемпион мира.

Ушли из жизни:

1798 Джакомо Казанова, итальянский авантюрист, путешественник и писатель.

2009 Дэвид Кэррадайн, американский актер.

2010 Геннадий Попович, украинский и российский футболист.

2011 Морис Гаррель, французский актер театра и кино, основатель актерско-режиссерской династии.

Именины:

Даниил, Захар, Иван, Макар, Софья, Федор, Яков.