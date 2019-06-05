Знаменательные события в истории: 5 июня 2019 года

В этот день, 5 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день окружающей среды (День эколога).

День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой

История:

1783 Французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат.

1806 Луи Бонапарт провозгласил создание королевства Голландии.

1849 Дания провозглашена конституционной монархией, учрежден двухпалатный парламент, формируемый на основе всеобщих выборов. Позже в Конституцию Дании будут внесены поправки, последние в 1953, когда будет упразднена верхняя палата парламента и принят закон о праве наследования престола по женской линии.

1851 В США начал печататься роман Гарриет Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома".

1881 покушение на президента США Джеймса Гарфилда.

1981 Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь - СПИД.

2006 Сербия провозгласила независимость. Государственное объединение Сербия и Черногория окончательно ликвидировано.

2016 теракт в Актобе (Казахстан): 7 человек погибли, 38 человек ранены, 13 террористов были уничтожены.

Родились в этот день:

1594 Никола Пуссен, французский живописец.

1898 Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.

1941 Барбара Брыльска, советская и польская актриса театра и кино.

1971 Марк Уолберг, американский киноактёр, фотомодель и певец.

1985 Рубен де ла Ред, испанский футболист, чемпион Европы (2008).

1998 Юлия Липницкая, российская фигуристка, олимпийская чемпионка.

Ушли из жизни:

1826 Карл Мария фон Вебер, немецкий композитор, основоположник немецкой романтической оперы.

1910 О’Генри, американский писатель-прозаик.

2004 Рональд Рейган, 40-й президент США (1981-1989), государственный и политический деятель.

2012 Рэй Брэдбери, американский писатель-фантаст.

Именины:

Адриан, Алексей, Борис, Василий, Даниил, Иван, Леонтий, Мария, Никита, Федор.