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Четверг, 06.06.2019
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Знаменательные события в истории: 6 июня 2019 года

Знаменательные события в истории: 6 июня 2019 года
07:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 6 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День журналиста в Украине.

История:

1761 М. В. Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, обнаружил наличие у неё атмосферы.

1808 Жозеф Бонапарт, брат Наполеона I, коронован в качестве короля Испании.

1882 Американец Генри Сили запатентовал электроутюг.

1984 День рождения "Тетриса" - появилась первая компьютерная версия этой игры.

1994 катастрофа Ту-154 под Сианем. Погибли 160 человек — крупнейшая авиакатастрофа в Китайской Народной Республике.

2012 прохождение Венеры по диску Солнца, одно из редчайших астрономических явлений.

Родились в этот день:

1599 Диего Веласкес, испанский художник.

1868 Роберт Скотт, английский полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса.

1869 Зигфрид Вагнер, немецкий дирижер и композитор.

1875 Томас Манн, немецкий писатель, Нобелевский лауреат.

Ушли из жизни:

1941 Луи Шевроле, американский автогонщик, автоконструктор, один из основателей фирмы Шевроле.

1961 Карл Юнг, швейцарский психолог и психиатр.

1996 Кусуо Китамура, японский пловец, олимпийский чемпион.

Именины:

Григорий, Иван, Ксения, Степан, Федор. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 6 июня.
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