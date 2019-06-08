Знаменательные события в истории: 8 июня 2019 года

В этот день, 8 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день океанов.

Праздник Святейшего Сердца Иисуса у западных христиан.

История:

1783 вулкан Лаки в Исландии начал свое восьмимесячное извержение, которое оказалось самым крупным лавовым извержением в истории. Погибло около 10 000 тысяч человек (20% населения Исландии). Период последовавший за извержением известен как бедствия в тумане.

1786 в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.

1869 Американец Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос.

1912 в Лос-Анджелесе учреждена киностудия "Universal".

1930 в результате дворцового переворота в Румынии малолетний король Михай I был свергнут, а на освободивишийся трон под именем Кароля II воссел его отец.

1940 Объявлено об открытии нептуния, 93 элемента в таблице периодических элементов.

1946 Cоздана Международная организация журналистов (МОЖ).

1982 катастрофа Boeing 727 под Форталезой - на то время крупнейшая авиакатастрофа в Бразилии.

2002 после ремонта в Киеве открылся кинотеатр «Киевская Русь» с самым большим экраном среди кинотеатров стран бывшего СССР.

Родились в этот день:

1625 Джованни Кассини, итальянский астроном.

1671 Томазо Альбинони, итальянский композитор.

1810 Роберт Шуман, немецкий композитор, пианист, педагог, музыкальный критик.

1891 Одри Мэнсон, американская модель, актриса театра и кино.

1951 Бонни Тайлер, английская рок-певица.

1977 Канье Уэст, американский рэп-исполнитель, продюсер.

1983 Ким Клейстерс, бельгийская теннисистка.

1984 Хавьер Маскерано, аргентинский футболист, игрок клуба "Барселона", двукратный олимпийский чемпион.

1997 Елена Остапенко, латвийская теннисистка, победительница открытого чемпионата Франции по теннису (2017), самая молодая победительница турниров "Большого шлема".

Ушли из жизни:

632 Пророк Мухаммед, арабский проповедник, основатель ислама.

1845 Эндрю Джексон, 7-й президент США (1829–1837), американский политический и государственный деятель.

1876 Жорж Санд, французская писательница.

2007 Ричард Рорти, американский философ.

2015 Джуна Давиташвили, целительница, астролог, президент Международной академии альтернативных наук.

2017 Гленн Хедли , американская актриса, двукратная номинантка на премию "Эмми".

Именины:

Георгий, Давид, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.