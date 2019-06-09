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Воскресенье, 09.06.2019
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Знаменательные события в истории: 9 июня 2019 года

Знаменательные события в истории: 9 июня 2019 года
07:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 9 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день вязания на публике.

Международный день друзей.

Международный день архивов.

Международный день аккредитации.

История:

1847 По приказу царя Николая І Т. Шевченко отдали в солдаты.

1887 землетрясение в городе Верный (ныне Алма-Ата); разрушены 1799 каменных и 839 деревянных зданий, около 800 погибших.

1889 на месте сожжения Джордано Бруно в Риме ему открыт памятник.

1904 Первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр.

1934 вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.

1993 В США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга "Парк юрского периода".

1994 президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград, с 1998 года - Астана).

Родились в этот день:

1781 Джордж Стефенсон, английский инженер-механик, изобретатель паровоза.

1843 Берта Зуттнер, австрийская писательница, деятель пацифистского движения, Нобелевский лауреат.

1865 Карл Нильсен, датский композитор, скрипач, дирижер.

1963 Джонни Депп, американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер.

1978 Мэттью Беллами, музыкант, композитор, фронтмен группы Muse.

1981 Натали Портман, американо-израильская киноактриса, обладательница премии "Оскар".

1984 Уэсли Снейдер, нидерландский футболист.

1990 Лорен Сока, английская актриса.

Ушли из жизни:

1870 Чарльз Диккенс, английский писатель, классик мировой литературы.

2015 Фред Антон Майер, норвежский конькобежец, олимпийский чемпион (1968).

Именины:

Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр.

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Праздник, История, 9 июня, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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