Знаменательные события в истории: 10 июня 2019 года

Праздники:
День работников легкой промышленности.
История:
1846 Шотландец Роберт Томпсон получил патент на пневматические шины.
1936 В Москве основана киностудия "Союзмультфильм".
1940 Италия вступила во Вторую мировую войну на стороне Германии.
1943 В США запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство.
2008 катастрофа A310 в Хартуме, погибли 30 человек.
2010 Транспортным самолётом Ан-225 перевезён самый длинный груз в истории воздушных транспортировок[6] — две лопасти ветряка длиной 42,1 м каждая.
2016 во Франции стартовал 15-й чемпионат Европы по футболу.
Родились в этот день:
1819 Гюстав Курбе, французский пейзажист, жанрист и портретист.
1929 Людмила Зыкина, советская и российская певица, педагог, Народная артистка СССР.
1964 Венсан Перес, французский актёр ("Индокитай", "Королева Марго").
1965 Элизабет Херли, английская актриса и продюсер.
1992 Кейт Аптон, американская актриса и модель.
Ушли из жизни:
1836 Андре Ампер, французский физик, математик и химик.
1858 Роберт Броун, британский ботаник, в честь которого названо броуновское движение.
1926 Антонио Гауди, испанский архитектор.
1982 Гала Дали, жена и муза Сальвадора Дали.
Именины:
Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Макар, Никита, Павел, Петр.