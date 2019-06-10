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Знаменательные события в истории: 10 июня 2019 года

Знаменательные события в истории: 10 июня 2019 года
07:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 10 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День работников легкой промышленности.

История:

1846 Шотландец Роберт Томпсон получил патент на пневматические шины.

1936 В Москве основана киностудия "Союзмультфильм".

1940 Италия вступила во Вторую мировую войну на стороне Германии.

1943 В США запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство.

2008 катастрофа A310 в Хартуме, погибли 30 человек.

2010 Транспортным самолётом Ан-225 перевезён самый длинный груз в истории воздушных транспортировок[6] — две лопасти ветряка длиной 42,1 м каждая.

2016 во Франции стартовал 15-й чемпионат Европы по футболу.

Родились в этот день:

1819 Гюстав Курбе, французский пейзажист, жанрист и портретист.

1929 Людмила Зыкина, советская и российская певица, педагог, Народная артистка СССР.

1964 Венсан Перес, французский актёр ("Индокитай", "Королева Марго").

1965 Элизабет Херли, английская актриса и продюсер.

1992 Кейт Аптон, американская актриса и модель.

Ушли из жизни:

1836 Андре Ампер, французский физик, математик и химик.

1858 Роберт Броун, британский ботаник, в честь которого названо броуновское движение.

1926 Антонио Гауди, испанский архитектор.

1982 Гала Дали, жена и муза Сальвадора Дали.

Именины:

Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Макар, Никита, Павел, Петр.

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Праздник, История, Именины, Родились в этот день, Знаменательные события, 10 июня.
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