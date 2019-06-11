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Вторник, 11.06.2019
Забытая религия "атенизм" в Древнем Египте
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Забытая религия "атенизм" в Древнем Египте

На протяжении большей части известной истории Древнего Египта население поклонялось нескольким богам, причем обычные граждане могли свободно у себя дома поклоняться любым богам, которых они считали нужными. Тем не менее есть также сравнительно короткий период, в течение которого страна неожиданно превратилась в монотеистическую и повсеместно начал распространяться атенизм - одно из самых интригующих и загадочных верований. Откуда появилась эта странная и явно чуждая египтянам религия и куда она внезапно исчезла после смерти фараона, который пытался внедрить ее...
kulturologia.ru
Фото: pixabay.com
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Древний Египет, Атенизм, Забытая религия.
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