Забытая религия "атенизм" в Древнем Египте На протяжении большей части известной истории Древнего Египта население поклонялось нескольким богам, причем обычные граждане могли свободно у себя дома поклоняться любым богам, которых они считали нужными. Тем не менее есть также сравнительно короткий период, в течение которого страна неожиданно превратилась в монотеистическую и повсеместно начал распространяться атенизм - одно из самых интригующих и загадочных верований. Откуда появилась эта странная и явно чуждая египтянам религия и куда она внезапно исчезла после смерти фараона, который пытался внедрить ее...