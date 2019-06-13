Знаменательные события в истории: 13 июня 2019 года

В этот день, 13 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день распространения информации об альбинизме.

День святого Антония у западных христиан.

История:

1825 Американский изобретатель Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

1895 Во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость по трассе Париж-Бордо-Париж.

1944 Первое боевое применение немецких «самолетов-снарядов» (крылатых ракет) "V-1" ("Фау-1").

2000 первая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи.

2009 массовые беспорядки в Тегеране после победы Ахмадинежада на президентских выборах в Иране.

Родились в этот день:

1773 Томас Юнг, английский ученый, физик, астроном и востоковед.

1831 Джеймс Максвелл, английский физик, создатель классической электродинамики.

1897 Пааво Нурми, финский легкоатлет, девятикратный олимпийский чемпион.

1943 Малкольм Макдауэлл, английский актер театра и кино.

1953 Тим Аллен, американский актер.

1981 Крис Эванс, американский актер кино и телевидения.

1986 Мэри-Кейт и Эшли Олсен, американские актрисы, близнецы.

1986 Монс Сельмерлев, шведский певец, победитель конкурса Евровидение 2015.

Ушли из жизни:

-323 Александр Македонский, македонский царь, полководец.

1986 Дин Рид, американский певец, киноактер, кинорежиссер и общественный деятель.

1987 Джеральдин Пейдж, американская актриса, лауреат "Оскара", двух "Золотых глобусов" и других премий.

Именины:

Борис, Кристина, Николай, Роман, Филипп.