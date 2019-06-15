Знаменательные события в истории: 15 июня 2019 года

Праздники:
Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.
Всемирный день ветра.
История:
1667 Жан-Батист Дени произвел первое в истории успешное переливание крови человеку.
1896 В результате землетрясения и цунами в Японии погибли 27 000 человек.
1904 произошла одна из крупнейших морских катастроф XX века: в результате пожара на Ист-Ривер в Нью-Йорке вспыхнувшего на пассажирском колесном пароходе "Генерал Слокам" (англ. "General Slocum") погибло более 100 человек.
1954 учреждение УЕФА.
1999 в Бельгии запрещена продажа "Кока-Колы" из-за повышенного уровня химикатов в ней.
2007 с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя Днепр запущен немецкий спутник TerraSAR-X.
Родились в этот день:
1843 - Эдвард Григ, норвежский композитор.
1914 - Сол Стейнберг, американский художник, мастер карикатуры.
1941 - Иван Миколайчук, украинский киноактер, сценарист, режиссер, писатель.
1946 - Демис Руссос, греческий певец и музыкант.
1963 - Хелен Хант, американская актриса.
1964 - Кортни Кокс, американская актриса.
1969 - Оливер Кан, немецкий футбольный вратарь, трёхкратный лучший вратарь мира и Европы.
Ушли из жизни:
1849 - Джеймс Нокс Полк, 11-й президент США (1845–1849), один из самых деятельных президентов 19 века.
1996 - Элла Фицджеральд, американская джазовая певица.
2003 - Хьюм Кронин, американский актер и сценарист.
2010 - Юрий Ильенко, украинский кинорежиссер, кинооператор, сценарист и политик.
2015 - Жанна Фриске, российская эстрадная певица, телеведущая, актриса.
Именины:
Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Ульяна.