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Суббота, 15.06.2019
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Знаменательные события в истории: 15 июня 2019 года

Знаменательные события в истории: 15 июня 2019 года
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 15 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

Всемирный день ветра.

История:

1667 Жан-Батист Дени произвел первое в истории успешное переливание крови человеку.

1896 В результате землетрясения и цунами в Японии погибли 27 000 человек.

1904 произошла одна из крупнейших морских катастроф XX века: в результате пожара на Ист-Ривер в Нью-Йорке вспыхнувшего на пассажирском колесном пароходе "Генерал Слокам" (англ. "General Slocum") погибло более 100 человек.

1954 учреждение УЕФА.

1999 в Бельгии запрещена продажа "Кока-Колы" из-за повышенного уровня химикатов в ней.

2007 с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя Днепр запущен немецкий спутник TerraSAR-X.

Родились в этот день:

1843 - Эдвард Григ, норвежский композитор.

1914 - Сол Стейнберг, американский художник, мастер карикатуры.

1941 - Иван Миколайчук, украинский киноактер, сценарист, режиссер, писатель.

1946 - Демис Руссос, греческий певец и музыкант.

1963 - Хелен Хант, американская актриса.

1964 - Кортни Кокс, американская актриса.

1969 - Оливер Кан, немецкий футбольный вратарь, трёхкратный лучший вратарь мира и Европы.

Ушли из жизни:

1849 - Джеймс Нокс Полк, 11-й президент США (1845–1849), один из самых деятельных президентов 19 века.

1996 - Элла Фицджеральд, американская джазовая певица.

2003 - Хьюм Кронин, американский актер и сценарист.

2010 - Юрий Ильенко, украинский кинорежиссер, кинооператор, сценарист и политик.

2015 - Жанна Фриске, российская эстрадная певица, телеведущая, актриса.

Именины:

Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Ульяна.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 15 июня.
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