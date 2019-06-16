Знаменательные события в истории: 16 июня 2019 года

Праздники:
Международный день африканского ребенка (День защиты детей Африки).
Международный день семейных денежных переводов.
История:
1633 Суд инквизиции вынес решение о наказании Галилео Галилея за ересь.
1903 Зарегистрирована торговая марка "Пепси-Кола".
1934 Создан Союз писателей Украины.
1943 Состоялась свадьба Чарли Чаплина и Уны О’Нил.
1955 Катастрофа L-049 под Асунсьоном (Парагвай). Погибли 16 человек.
1963 Стартовал космический корабль "Восток-6" с Валентиной Терешковой, первой в мире женщиной-космонавтом.
Родились в этот день:
1950 Митхун Чакраборти, индийский актер кино.
1978 Даниэль Брюль, немецкий киноактер испанского происхождения.
1990 Джон Ньюмен, британский певец.
Ушли из жизни:
1826 Федор Биберштейн немецкий ученый-ботаник и путешественник.
2008 Вадим Верещак, украинский кинооператор.
2017 Джон Эвилдсен, американский кинорежиссёр, лауреат премии "Оскар".
Именины:
Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукян, Михаил, Павел, Юлиан.