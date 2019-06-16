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Знаменательные события в истории: 16 июня 2019 года

Знаменательные события в истории: 16 июня 2019 года
08:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 16 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день африканского ребенка (День защиты детей Африки).

Международный день семейных денежных переводов.

История:

1633 Суд инквизиции вынес решение о наказании Галилео Галилея за ересь.

1903 Зарегистрирована торговая марка "Пепси-Кола".

1934 Создан Союз писателей Украины.

1943 Состоялась свадьба Чарли Чаплина и Уны О’Нил.

1955 Катастрофа L-049 под Асунсьоном (Парагвай). Погибли 16 человек.

1963 Стартовал космический корабль "Восток-6" с Валентиной Терешковой, первой в мире женщиной-космонавтом.

Родились в этот день:

1950 Митхун Чакраборти, индийский актер кино.

1978 Даниэль Брюль, немецкий киноактер испанского происхождения.

1990 Джон Ньюмен, британский певец.

Ушли из жизни:

1826 Федор Биберштейн немецкий ученый-ботаник и путешественник.

2008 Вадим Верещак, украинский кинооператор.

2017 Джон Эвилдсен, американский кинорежиссёр, лауреат премии "Оскар".

Именины:

Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукян, Михаил, Павел, Юлиан.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 16 июня.
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