Скачать
Понедельник, 17.06.2019
МИД Эстонии: Санкции против РФ нужно продолжать
МИД Эстонии: Санкции против РФ нужно продолжать
Вместо Администрации президента может появиться музей (Видео)
Вместо Администрации президента может появиться музей (Видео)
Бондаренко во второй раз победил на этапе Бриллиантовой лиги
Бондаренко во второй раз победил на этапе Бриллиантовой лиги
Какие опасности для здоровья таят в себе длительные авиаперелеты
Какие опасности для здоровья таят в себе длительные авиаперелеты

Знаменательные события в истории: 17 июня 2019 года

Знаменательные события в истории: 17 июня 2019 года
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 17 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День медицинского работника (День медика).

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

История:

1934 Первый испытательный полет крупнейшего в то время в мире самолёта АНТ-20 ("Максим Горький").

1939 Во Франции в последний раз произошла публичная казнь на гильотине (казнят серийного убийцу Эжена Вейдмана).

1944 В результате референдума расторгнута датско-исландская уния, Исландия провозглашена республикой.

1955 Состоялся первый полет пассажирского реактивного самолета Ту-104.

1967 В Китае проведено испытание первой водородной бомбы.

1970 Эдвин Лэнд запатентовал камеру "Polaroid".

1982 В выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент США Рональд Рейган (Ronald Reagan) назвал СССР империей зла.

1990 В Киеве создан Союз "Чернобыль".

Родились в этот день:

1714 Цезарь Кассини, французский астроном и геодезист.

1818 Шарль Гуно, французский композитор.

1891 Ольга Хохлова, русская балерина, жена Пабло Пикассо.

1898 Морис Эшер, голландский художник.

1969 Виктор Петренко, украинский фигурист, Олимпийский чемпион

1972 Лариса Денисенко, украинская писательница, правозащитник, адвокат.

1980 Винус Уильямс, американская теннисистка, многократная победительница турниров Большого шлема.

1988 Стефани Райс, австралийская пловчиха, трёхкратная олимпийская чемпионка.

Ушли из жизни:

1928 Роальд Амундсен, норвежский полярный исследователь.

2007 Джанфранко Ферре, итальянский модельер.

Именины:

Иван, Мария, Марфа, Назар, Петр, Софья. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 17 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника
02 Гройсман надеется, что Зеленский "вычистит" правоохранительную систему
03 Кравчук рассказал об опасности сосредоточения власти в одних руках
04 Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя впервые вышла в свет
05 Гройсман инициирует создание Фонда будущего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В России журналисту Голунову предоставили защиту
В России журналисту Голунову предоставили защиту
Аномальная жара в Индии забрала жизни уже 70 человек
Аномальная жара в Индии забрала жизни уже 70 человек
Житель Чехии сорвал джекпот в €55 миллионов
Житель Чехии сорвал джекпот в €55 миллионов
Вредные свойства жаренной картошки, которые повреждают ДНК
Вредные свойства жаренной картошки, которые повреждают ДНК
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь