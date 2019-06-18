Знаменательные события в истории: 18 июня 2019 года

Праздники:
День устойчивой гастрономии.
Всемирный день мотоциклиста.
День участкового инспектора милиции на Украине.
История:
1815 Английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо.
1889 Американец Уильям Ричардсон запатентовал детскую коляску.
1937 Экипаж самолета "АНТ-25" (Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков) начал беспосадочный перелет по маршруту Москва - Северный полюс - США, успешно завершив его 20 июня приземлением на аэродроме города Ванкувер.
1939 На могиле Тараса Шевченко в Каневе установлен бронзовый памятник.
1953 Первая авиакатастрофа с более чем 100 погибшими. В Татикаве (Япония) разбился американский военный C-124. Погибли 129 человек.
Родились в этот день:
1884 Эдуар Даладье, французский политический деятель, премьер-министр Франции в 1930-х годах.
1896 Бланш Свит, американская актриса, звезда немого кино.
1923 Виталий Гольданский, советский ученый физико-химик, академик.
1942 Пол Маккартни, британский музыкант, певец, композитор, один из основателей группы "The Beatles".
1976 Максим Галкин, российский артист эстрады, телеведущий, актер, певец.
Ушли из жизни:
1464 Рогир ван дер Вейден, нидерландский живописец.
1964 Джорджо Моранди, итальянский живописец и график.
2008 Жан Делануа, французский кинорежиссер.
Именины:
Георгий, Гордей, Дмитрий, Игорь, Леонид, Михаил, Николай, Федор.