Знаменательные события в истории: 19 июня 2019 года

В этот день, 19 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

История:

240 до н.э. Греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычислил радиус Земли.

1862 Президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории США.

1910 В США впервые праздновался День отца, учрежденный миссис Додд в Спокане, штат Вашингтон.

1917 В ходе Первой мировой войны король Великобритании Георг V издал указ об изъятии всех немецких титулов из имён членов королевской семьи. Королевская династия, ранее именовавшаяся Саксен-Кобург-Готской, стала Виндзорской.

1956 Состоялась свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера.

1992 Приднестровский конфликт: начало боевых действий регулярной армии Молдовы против города Бендеры.

Родились в этот день:

1623 Блез Паскаль, французский ученый и изобретатель, философ и писатель.

1854 Альфредо Каталани, итальянский композитор.

1954 Кэтлин Тернер, американская киноактриса ("Жемчужина Нила", "Жар тела", "Война в семействе Роуз").

1963 Саймон Райт, британский барабанщик, в разные периоды играл в группах AC/DC, Dio, UFO и Michael Schenker Group.

1967 Бьорн Дэли,норвежский лыжник, 8-кратный олимпийский чемпион.

1972 Жан Дюжарден, французский актер.

1972 Мирослава Гонгадзе (Петрушин), украинская журналистка, юрист; вдова Георгия Гонгадзе (после гибели мужа получила политическое убежище в США).

1978 Зои Салдана, американская киноактриса.

1986 Мари Дорен Абер, французская биатлонистка, пятикратная чемпионка мира.

Ушли из жизни:

1543 Мэри Болейн, фаворитка английского короля Генриха VIII, сестра Анны Болейн.

1968 Кассандр (Мурон Адольф), французский живописец украинского происхождения, театральный художник, плакатист. Создатель логотипа французской марки одежды Yves Saint Laurent.

1993 Уильям Голдинг, английский писатель-романист, Нобелевский лауреат.

2012 Леонид Талалай, украинский поэт.

2013 Джеймс Гандольфини, американский актер, лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус".

2013 Дьюла Хорн, венгерский политик, премьер-министр Венгрии (1994-1998).

Именины:

Георгий, Рафаил, Сусанна, Фекла.