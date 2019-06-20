Знаменательные события в истории: 20 июня 2019 года

В этот день, 20 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

ООН - Всемирный день беженцев.

Всемирный день защиты слонов в зоопарках.

История:

1837 - Королевой Великобритании становится Виктория I.

1840 - Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.

1867 - Президент Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски.

1893 - Открыта основанная Д. И. Менделеевым Главная палата мер и весов.

1954 - Через Дунай между Болгарией и Румынией открыт "Мост дружбы".

1967 - Мохаммед Али судом Хьюстона приговорён к 5 годам тюрьмы и штрафу в 10 000 долларов за отказ служить в армии США, участвующей во Вьетнамской войне.

1974 - Странами-членами Организации африканского единства (ОАЕ) было принято Соглашение о предоставлении помощи африканским беженцам.

2011 - Авиакатастрофа Ту-134 под Петрозаводском (погибли 47 человек).

Родились в этот день:

1819 - Жак Оффенбах, немецко-французский композитор, мастер оперетты.

1833 - Леон Бонна, французский живописец, коллекционер.

1967 - Николь Кидман, австралийская актриса, обладательница наград: "Оскар", BAFTA, Золотой глобус и др.

1968 - Роберт Родригес, американский кинорежиссер.

1978 - Фрэнк Лэмпард, английский футболист, тренер и детский писатель

Ушли из жизни:

1597 - Виллем Баренц, голландский мореплаватель и исследователь.

1870 - Жюль Гонкур, французский писатель.

1933 - Клара Цеткин, немецкая социалистка, борец за права женщин.

2005 - Джек Килби, американский инженер, создатель первой интегральной микросхемы, Нобелевский лауреат.

Именины:

Валерия, Богдан, Василий, Зинаида, Иван, Мария, Степан, Тарас.