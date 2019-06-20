Знаменательные события в истории: 20 июня 2019 года

Праздники:
ООН - Всемирный день беженцев.
Всемирный день защиты слонов в зоопарках.
История:
1837 - Королевой Великобритании становится Виктория I.
1840 - Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.
1867 - Президент Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски.
1893 - Открыта основанная Д. И. Менделеевым Главная палата мер и весов.
1954 - Через Дунай между Болгарией и Румынией открыт "Мост дружбы".
1967 - Мохаммед Али судом Хьюстона приговорён к 5 годам тюрьмы и штрафу в 10 000 долларов за отказ служить в армии США, участвующей во Вьетнамской войне.
1974 - Странами-членами Организации африканского единства (ОАЕ) было принято Соглашение о предоставлении помощи африканским беженцам.
2011 - Авиакатастрофа Ту-134 под Петрозаводском (погибли 47 человек).
Родились в этот день:
1819 - Жак Оффенбах, немецко-французский композитор, мастер оперетты.
1833 - Леон Бонна, французский живописец, коллекционер.
1967 - Николь Кидман, австралийская актриса, обладательница наград: "Оскар", BAFTA, Золотой глобус и др.
1968 - Роберт Родригес, американский кинорежиссер.
1978 - Фрэнк Лэмпард, английский футболист, тренер и детский писатель
Ушли из жизни:
1597 - Виллем Баренц, голландский мореплаватель и исследователь.
1870 - Жюль Гонкур, французский писатель.
1933 - Клара Цеткин, немецкая социалистка, борец за права женщин.
2005 - Джек Килби, американский инженер, создатель первой интегральной микросхемы, Нобелевский лауреат.
Именины:
Валерия, Богдан, Василий, Зинаида, Иван, Мария, Степан, Тарас.